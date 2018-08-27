文定、迎娶禮俗打哪兒來？ 兩岸婚慶論壇紅皮書解密

2018年08月27日 19:42 中時電子報 綜合報導

大陸四川婚慶協會向台灣婚俗專家遞交婚俗3.0版紅皮書

四川省婚慶行業協會王亦平會長，致贈當代中國婚慶發展紅皮書。

由台灣婚禮產業聯盟發展協會主辦「海峽兩岸婚慶論壇」23日於臺北圓山飯店舉行，大陸來訪的婚慶協會包括上海、四川、福建、泉州等四個協會會長，四川省婚慶行業協會王亦平會長，也致贈當代中國婚慶發展紅皮書,由台灣婚禮產業聯盟發展協會會長廖鈺凌、台灣婚禮產業聯盟發展協會副會長張詠喬代表接受。

四川省婚慶行業協會王亦平會長表示，大陸經過文革時期的文化衝擊，大陸的婚禮並未施行古行六禮，納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎，而這項老祖宗的婚儀卻在台灣是全面落實施行的，這次來訪台灣特別向婚俗專家張詠喬進行交流，希望建致一套兩岸婚俗文化的傳承教育。

台灣婚禮產業聯盟發展協會副會長張詠喬表示古行六禮起於周文王，在秦朝統一訂下婚儀六禮，也就是台灣現行的提親、合八字、小訂、大訂、看時辰、迎娶等六項程序，另以自身教學舉例，當紅電視劇《羋月傳》是一部探討古代婚俗的歷史劇，也可運用在教材中，讓學生更了解傳統文定及迎娶習俗的由來。

《當代中國婚禮發展紅皮書》的發表為弘揚中華優秀婚禮文化，滿足海內外新人消費者對權威、規範的中國婚禮的渴望，由中國商業聯合會婚慶行業委員會、全國婚慶職業教育集團、四川省婚慶行業協會、瀘州老窖股份有限公司聯合發佈的，全文近4萬字，以弘揚包括傳統婚禮文化在內的中華優秀傳統文化為宗旨，特別是當代中國婚禮相關的中國婚禮文化與中華優秀傳統文化，書籍版本歸納分類及流程、服裝和器具等。目的在促進大陸新人在婚宴前能落實施行古行六禮儀式。

(中時電子報)