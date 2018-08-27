親子館設立不足 議員為民請命要求市府加速新建

2018年08月27日 19:49 中時 陳世宗

台中市政府社會局長呂建德說，預計2021年前，全市將新增14間親子館。（陳世宗攝）

台中市政府推動「一區一親子館」政策，但目前除南屯親子館已開幕外，其餘都仍在規畫興建中。市議員張芬郁、邱素貞、陳淑華、翁美春、蕭隆澤、謝明源等，27日在議會聯合質詢時，關心親子館推動狀況，並要求市府在各自選區儘速規劃設置親子館。

台中市政府社會局長呂建德說，第一座南屯親子館已於去年8月開幕，附設親子館的太平區坪林托嬰中心預計今年開辦；北區、豐原、大里、沙鹿和大甲等5座托育資源中心也將全面升級為親子館，預計2021年前，全市將新增14間親子館。

張芬郁說，大里親子館原本預計於今年6月開幕，但至今遲遲未開幕，大里地區民眾對親子館期待很深，希望市府要儘快完成。翁美春關心豐原親子館設置情形；蕭隆澤議員關心潭雅神區目前興建親子館的進度。陳淑華議員則是關心西屯區親子館興建的進度。

邱素貞指出，市長林佳龍上任以來，以社會投資理念推動「托育一條龍」，受益兒童數，從4萬2000多人，成長到超過6萬5000人；廣設「親子館」可提供家長全方位的育兒支持與服務，減輕婦女的照顧責任。

呂建德表示，市府以山線、海線、屯區、市區等4大核心區域平衡發展，考量各區域間需求差異，設有市區、山線、海線、大甲、大屯托育資源中心；為推動「一區一親子館」計畫，除太平區坪林托嬰中心預計今年開辦，北區、豐原、大里、沙鹿和大甲等5座托育資源中心也將全面升級為親子館。

社會局強調，市府也爭取中央前瞻基礎建設計畫，增設「大雅托育資源中心（親子館）」及「石岡托育資源中心（親子館）」；西屯區也將在水湳智慧城新建「西屯托育資源中心（親子館）」等，預計2021年前，全市將新增14間親子館。

(中時 )