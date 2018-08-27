潘慧如默默養孩子10年！趕拍戲還要抽空做公益

潘慧如（右）和呂薔出席公益活動。（世界展望會）

友善列印
中時
潘慧如出席公益活動。（世界展望會）

潘慧如響應台灣世界展望會資助兒童計畫，關懷國外以及台灣偏鄉弱勢孩童，資助國外、國內孩童各一名（分別自2005年、2006年始），直至孩童家庭經濟狀況改善、自立為止，長達10年。正在趕拍新戲的她，26日晚特別與劇組討論，安排時間出席「以星傳愛 時尚公益展演」，希望透過她的分享，讓大家一同感受幫助弱勢孩童翻轉生命的美妙，以及助人的喜悅。

她說：「每年看著孩子寄來的信件與照片，感覺很奇妙，兩個互不認識的生命個體，因「資助兒童計畫」而串聯；孩子因為我們一點點的付出，能健康長大、穩定上學；而他們單純的盼望、為生活的努力，讓我更懂得感謝、知足。愛讓我們彼此的生命更美好，邀請大家一起用愛溫暖世界，用關懷翻轉弱勢孩童生命，相信你的收穫絕對比付出的多。」

她目前正在趕拍《初戀的情人》，預計拍攝到11月。由於已經很久沒接拍長集數的電視劇，現在劇本是20集打橫拍，她覺得有點吃力，常常拍攝前一天看劇本時，要一直翻前面的劇本，因劇情太多，有時候記得前面忘了後面，深怕哪個情緒表現不對。再加上她覺得背台詞速度沒有以前迅速，2個月拍攝下來覺得有點吃力。

雖然一直在拍戲，但只要有公益活動邀請，她一定排除萬難出席，且堅決一毛不收，妝髮服裝都自掏腰包；因為她覺得能夠有能力幫助別人，是一件很開心的事，也希望透過自己微小的力量，讓更多人可以關注到這些弱勢族群。

(中時 )

阿沁攜手范逸臣台中獻聲助公益 女星涉毒事業全毀 爆肥90公斤象…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。