潘慧如默默養孩子10年！趕拍戲還要抽空做公益

2018年08月27日 19:43 中時 林淑娟

潘慧如出席公益活動。（世界展望會）

潘慧如響應台灣世界展望會資助兒童計畫，關懷國外以及台灣偏鄉弱勢孩童，資助國外、國內孩童各一名（分別自2005年、2006年始），直至孩童家庭經濟狀況改善、自立為止，長達10年。正在趕拍新戲的她，26日晚特別與劇組討論，安排時間出席「以星傳愛 時尚公益展演」，希望透過她的分享，讓大家一同感受幫助弱勢孩童翻轉生命的美妙，以及助人的喜悅。

她說：「每年看著孩子寄來的信件與照片，感覺很奇妙，兩個互不認識的生命個體，因「資助兒童計畫」而串聯；孩子因為我們一點點的付出，能健康長大、穩定上學；而他們單純的盼望、為生活的努力，讓我更懂得感謝、知足。愛讓我們彼此的生命更美好，邀請大家一起用愛溫暖世界，用關懷翻轉弱勢孩童生命，相信你的收穫絕對比付出的多。」

她目前正在趕拍《初戀的情人》，預計拍攝到11月。由於已經很久沒接拍長集數的電視劇，現在劇本是20集打橫拍，她覺得有點吃力，常常拍攝前一天看劇本時，要一直翻前面的劇本，因劇情太多，有時候記得前面忘了後面，深怕哪個情緒表現不對。再加上她覺得背台詞速度沒有以前迅速，2個月拍攝下來覺得有點吃力。

雖然一直在拍戲，但只要有公益活動邀請，她一定排除萬難出席，且堅決一毛不收，妝髮服裝都自掏腰包；因為她覺得能夠有能力幫助別人，是一件很開心的事，也希望透過自己微小的力量，讓更多人可以關注到這些弱勢族群。

(中時 )