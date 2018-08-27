土耳其經濟危機 仰賴大陸伸手救援

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土耳其的政府和民間正向擁有豐富資金的中國大陸靠近。土國政府為推動基礎建設，與大陸銀行簽署了總計36億美元的貸款協議，兩國重要企業也相繼展開合作。土耳其希望消除與美國關係惡化而升高的經濟風險，對於力圖打造新經濟圈的大陸來說，連接亞洲和歐洲的土耳其擁有絕佳地理優勢，因此也十分積極開拓該國市場。

土耳其總統艾爾段11日表示，「正與中國等國共同推動不用美元、以對方貨幣進行交易」，此時正是美國總統川普宣佈對土耳其啟動額外關稅的隔日。

近日因土國當局逮捕1名疑似參與2016年未遂軍事政變的美國牧師，土美雙方對立快速加劇。土國貨幣里拉對美元一度貶值至1美元兌7里拉左右，較年初貶值4成以上。因此，艾爾段轉向全球第2大經濟體—中國大陸，希望對方出手協助解決國內經濟危機。

7月下旬，艾爾段獲邀參加在南非舉行的金磚五國（BRICS）峰會，還與大陸國家主席習近平舉行會談。據新華社報導，習近平將土耳其定位為「共建『一帶一路』的自然夥伴」，也積極地想推動大型合作計畫。

與此同時，中國工商銀行董事長易會滿訪問土耳其，就2筆貸款達成協議。除了土國西部高速公路和大型吊橋建設再融資所需的24億美元外，還有用於改善土國天然氣儲藏設施的12億美元。大陸國營銀行對參與一帶一路沿線的基礎設施計畫抱持積極態度，目前還有進一步提供貸款的空間。

分析認為，土國需要償還短期債務，加上還要填補經常性計畫赤字等，今後1年所需的資金規模超過2000億美元。土耳其國債的主要評等已是「投機級」，信用大幅下滑。在美國國會，限制國際金融機構對土國貸款的方案也逐漸成形。

對於土國來説，當務之急就是開拓不同的融資來源。艾爾段8月上旬表示，「為了克服困難，計畫首次發行中國人民幣國債」。

(中時 )

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