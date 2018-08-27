鈞董拍電影被唱衰 籌備3年花16天拍出《搖滾樂》

《搖滾樂殺人事件》監製林大鈞。（星泰娛樂提供）

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由董事長樂團的林大鈞（鈞董）監製的國片《搖滾樂殺人事件》，前後熬了3年終於即將問世，談到一路甘苦，他嘆了口氣說：「真的是困難重重。」很多人覺得他是音樂人不懂電影，他記得他與一位唱片公司的老闆聊到此事，老闆唱衰他：「電影沒有8000萬拍不起來啦！我以前拿到補助款也還是退回去了！」

林大鈞就爭一口氣，「我就是拍給他看！」他拿到文化部「流行音樂跨界合作」1000萬，還用了4間房子借了一些錢，花16天拍完這部以90年代台灣搖滾樂發展時空為背景的劇情片。雖然片名「殺人事件」給人感覺血腥、暴力，但他想講的是幾個意外事件構成的故事，想傳達「官方說法永遠與真相不一樣」的觀念。

找演員也是一大難題，要找到真的懂搖滾靈魂，能把時代背景、壓抑感覺演出來的不多。宋柏緯來試鏡時他看了一眼心想：「好像劉德華，這適合嗎？」後來宋戴假長髮，竟然有吉姆莫里森（Jim Morrison）氣質，原來宋從小學古典音樂，讓他立馬採用。

電影經歷這麼多挫折終於完成，可惜沒通過日前公佈的金馬初選，鈞董並不氣餒：「坦白講本來就一開始沒設定要報名金馬獎，現在讓我知道遊戲規則，我下一次就會注意。」他寫完這部劇本，心中就早有了第2、3集的劇本構想！電影9月14日在台上映。

(中時 )

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