亞運》不說個人只講團隊 陳盈駿更強大了！

身為中華男籃隊長，陳盈駿這次確實不客氣了。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

光看陳盈駿27日攻下全隊最高24分，另有4籃板、3助攻與2抄截，包含在最後5分鐘內，個人包辦10分，說他是中華男籃相隔48年闖進亞運4強的頭號功臣並不為過，但他賽後受訪竟然只有輕描淡寫說出，「我替這整個團隊為榮！」

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「我們帶著完全不被看好的形勢來到這邊，假如不團結，是不可能闖進4其的，」陳盈駿說，「一步一步走來，我們依賴彼此撐了下來，無論是在場上或場外，都在不斷鼓勵彼此，所以這場勝利是屬於大家的，而不是我個人的。」

其實陳盈駿真的太客氣了，而不是「不客氣了」！身為新一代的中華男籃隊長，他確實越打越成熟，也逐漸更有辦法融入團隊當中，所以就算成為中華男籃27日擊敗敘利亞的頭號功臣，他也不願居功，而是把功勞分享給大家。

「我想今天能贏的關鍵還是防守，特別是針對敘利亞球員的盯防或換防，至於進攻方面，我們把對方的高度當作弱點，努力發揮小個子球員的速度優勢，製造不少外線空檔，」陳盈駿說，「很開心我的隊友都掌握住了，才有辦法贏球。」

至於4強賽的對手可能會是中國大陸，陳盈駿也不願提前做出預告或宣言，「我們必定會尊重每個對手，不管我們4強最後到底碰上誰，我們仍會努力爭取每個有可能贏球的機會。」果然是中華隊長，說話也越來越得體了。

(中時電子報)

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