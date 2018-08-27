台北市》競選辦公室正式成立 柯P笑言「走極陋風」

2018年08月27日 20:11 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲參觀新競選總部

台北市長柯文哲爭取連任，競選辦公室昨正式對外公布，成員也陸續到位，對於選戰進入白熱化，總部和總幹事卻遲遲無下文，柯文哲老神在在表示，預計上班到11月8日，希望用6000萬打完這場選戰，總部裝潢還要花錢，在想是不是就算了，至於總幹事則屬意非傳統政治人物。

選戰倒數88天，柯文哲競選辦公室27日正式公開，以月租金12萬承租復興北路商辦， 空間採開放形式，利用紙膠帶、圖釘、便利貼等設置「打卡意象牆」，回顧世大運、1280捷運月票等政績，柯文哲昨前往視察，被問及相比先前屬意的「小樹屋」，柯笑說，現在競辦不是「極簡風」，而是「極簡陋風」，也沒有滿不滿意，裝潢費又省下來了 。

柯文哲致詞表示，他將每次選舉作為改變台灣政治文化的社會運動，直言選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，柯也感謝太太陳佩琪支持，房子抵押2000萬元將作為競選人事費用，群眾募資4000萬，盼整場選戰花費少於6000萬，另也將成立財務監督委員會，確保金流透明。

至於總幹事人選遲遲未明朗，外傳將由文化界人士出線，柯文哲則表示，文化界定義很廣，但現階段藍綠白陣營中，找誰擔任都是為難大家，因此乾脆找一個非政治背景人士；競選總部部分，柯則表示，光裝潢費可能就要500萬，在想是不是就算了，還在考慮中。

(中時 )