蓬佩奧訪朝告吹 兩韓聯絡處延後開張

2018年08月27日 20:34 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據德國之聲中文網27日報導，美國總統川普24日突然宣布，取消國務卿蓬佩奧訪問北韓的行程，這很可能影響到兩韓聯絡辦公室（聯辦）的設立。兩韓互設聯絡處是《板門店宣言》的條款之一，原計在月底前開張。

南韓總統府青瓦台發言人金宜謙27日說，現在，川普公開承認美朝關係在新加坡峰會後就沒有進展，對設立聯絡處來說「不是沒有影響」。

「我們原本把聯絡處開幕與國務卿蓬佩奧訪問北韓安排在一起，然後才是秋季兩韓峰會。」金宜謙說，「現在情況有變，我們要重新評估。」

文在寅希望可以把聯絡處設在北韓境內靠近邊界的地方，增進雙邊關係，但是有些反對聲音認為，把聯絡處所需的辦公用品送到北韓，很可能會違反聯合國與美國的禁運制裁。

南韓統一部發言人27日再次重申，把辦公所需用品送往聯絡處只是為了方便南韓員工辦公，對北韓經濟沒有影響。

北韓官媒《勞動新聞》26日引用南韓新聞媒體報導指，駐日美軍正在以滲透為目標，進行秘密訓練。「這樣的行為證明了美國正在醞釀一個犯罪計劃： 不管去核對北韓來說有多不正義、多粗暴，只要美國沒有辦法達到，就要對北韓展開無情的報復行動，開啟戰爭。」

「我們不得不採取認真的態度，看待美國的兩面手法：檯面上笑著談判，檯面下忙著指揮殺人的特種部隊。」

美國駐首爾大使哈里斯說，他對報導所提及的演習一無所知。

路透分析認為，這是川普在峰會後，首次在北韓問題上轉變語調。外界對平壤是否真的願意放棄核武器一直抱持懷疑態度，但川普一向堅持自己取得了歷史性的成功，「北韓的核威脅不復存在」。

在延後談判的同時，川普把談判陷入僵局部分的歸咎到大陸幫忙力度不夠。他也提到在陸美貿易紛爭擺平之前，會先擱置北韓問題。

大陸外交部發言人陸慷25日對此回應說，「美方的說法違背基本事實，是不負責任的」。他們宣稱堅持實現朝鮮半島無核化，期望以對話協商解決問題。

「現在的問題是，有關各方應當堅持政治解決的方向，積極接觸、商談，照顧彼此合理關切，展示更多誠意和靈活性，而不是反覆無常，諉過於人，這樣才能確保政治解決半島問題進程不斷取得進展。」這之中的「反覆無常，諉過於人」大抵是在說川普。

(中時 )