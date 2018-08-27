加入周潤發跑步團 鮑起靜跑步像「香港小姐」

2018年08月27日 20:09 中時 潘鈺楨

鮑起靜（左）與周潤發（右）等一夥人每周固定慢跑，體力變好。（取自臉書）

香港影后鮑起靜為電影《生生》，27日來台宣傳，她說：「老演員演出機會不太多，劇本拿到手裡看了以後愛不釋手。」首度來台拍片的她在台灣吃太多美食，最愛雞爪凍，笑說：「明明演病人，但卻胖了3、4公斤！」

69歲的鮑起靜看起來神采奕奕，透露她靠運動保持健康，參加周潤發領軍的慢跑隊，她說：「教練是周潤發，組織我們這隊老弱殘兵，我們一周跑淺水灣3天，走半小時跑半小時。」周潤發會調整大家姿勢，告訴他們跑步要像「香港小姐」一樣抬頭挺胸，就連82歲的謝賢也參一腳。

她在電影裡飾演罹病的「莉莉奶奶」，即使只剩100天壽命但仍到處趴趴走，還因此被警察開罰單。她笑說現實生活中也被開過罰單，是因為「自己蠢」，一次在香港開車誤闖不能轉進的車道，被警察口頭糾正，繞來繞去還是重蹈覆轍了3次，讓警察無奈說：「這回我不抄你牌都不行。」

她演出這部電影後，對生命有了不同看法，開始會寫些東西給老公、女兒，打算等自己不在的時候再給他們看。如果生命真的已看到盡頭，她認為自己應該會好好待在家人旁邊，「這世界上有很多事需要大人物完成，我們小人物就做好身邊的事，對待好自己的家人，不失為促進世界和諧。」電影31日在台上映。

(中時 )