喬許哈奈特大方露屁 遭柏林影后硬上搞車震

2018年08月27日 20:13 中時 潘鈺楨

寺島忍（左）拍情慾戲對她來說早已稀鬆平常。（天馬行空提供）

電影《喔！露西》找來柏林影后寺島忍，與好萊塢男星喬許哈奈特上演一段追愛之旅。情慾戲對寺島忍來說早已稀鬆平常，此次主動挑起慾火，一場車震戲碼硬上了喬許哈奈特。喬許哈奈特表示：「寺島忍是一個極具天賦與喜感的演員，所以我們總是能非常輕鬆融洽地相處，這是在拍電影能遇到最棒的事了。」

喬許哈奈特當年以電影《珍珠港》一夕爆紅，再以《停機40天》幽默詮釋一部沒有性的性喜劇廣受歡迎，過去在大銀幕上惜肉如金的他，十年前網路流傳的一則「喬許哈奈特閱覽室上演活春宮」的假新聞，讓他動怒甚至告上官司。沉寂數年，喬許哈奈特近年再度復出，這次卻在電影《喔！露西》有極大膽的演出，和寺島忍上演車震的戲碼，大方露屁股，展現精壯的好身材。

除了寺島忍和喬許哈奈特外，今年以《死侍2》進軍好萊塢的日本女星忽那汐里也加盟演出，在片中穿起女僕裝，在女僕咖啡廳打工，不僅和地表最帥英文老師約翰（喬許哈奈特 飾）大搞師生戀，甚至不惜拋下家人，為愛私奔到美國，為達目的不擇手段的她，為了籌措旅費，把歪腦筋動到阿姨寺島忍的頭上，為了騙取學費，設計讓寺島忍去上英文課，口含兵乓球學發音，戴上假髮裝外國人，荒腔走板的英文課就此展開。電影將於9月7日在台上映。

(中時 )