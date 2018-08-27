喬許哈奈特大方露屁 遭柏林影后硬上搞車震

喬許哈奈特（左）在電影有極大膽的演出。（天馬行空提供）

友善列印
中時
寺島忍（左）拍情慾戲對她來說早已稀鬆平常。（天馬行空提供）

電影《喔！露西》找來柏林影后寺島忍，與好萊塢男星喬許哈奈特上演一段追愛之旅。情慾戲對寺島忍來說早已稀鬆平常，此次主動挑起慾火，一場車震戲碼硬上了喬許哈奈特。喬許哈奈特表示：「寺島忍是一個極具天賦與喜感的演員，所以我們總是能非常輕鬆融洽地相處，這是在拍電影能遇到最棒的事了。」

喬許哈奈特當年以電影《珍珠港》一夕爆紅，再以《停機40天》幽默詮釋一部沒有性的性喜劇廣受歡迎，過去在大銀幕上惜肉如金的他，十年前網路流傳的一則「喬許哈奈特閱覽室上演活春宮」的假新聞，讓他動怒甚至告上官司。沉寂數年，喬許哈奈特近年再度復出，這次卻在電影《喔！露西》有極大膽的演出，和寺島忍上演車震的戲碼，大方露屁股，展現精壯的好身材。

除了寺島忍和喬許哈奈特外，今年以《死侍2》進軍好萊塢的日本女星忽那汐里也加盟演出，在片中穿起女僕裝，在女僕咖啡廳打工，不僅和地表最帥英文老師約翰（喬許哈奈特 飾）大搞師生戀，甚至不惜拋下家人，為愛私奔到美國，為達目的不擇手段的她，為了籌措旅費，把歪腦筋動到阿姨寺島忍的頭上，為了騙取學費，設計讓寺島忍去上英文課，口含兵乓球學發音，戴上假髮裝外國人，荒腔走板的英文課就此展開。電影將於9月7日在台上映。

(中時 )

夏于喬「媽粉」撐場 《粽邪》口… 甄子丹化身地表最強教師 全台票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。