中國啟動「千里眼計畫」 用衛星重點加強環保監控

2018年08月27日 20:33 旺報 孫曜樟

中國為提高重點區域環境監管效能，第一時間發現問題，生態環境部啟動「千里眼計畫」，利用衛星遙感技術，對京津冀及周邊地區進行重點監管。生態環境部環境監察局副局長趙群英表示，環境監管執法是改善環境品質、營造良好生態環境的有力手段，為改善環境執法人員數量少、監管區域大、不能及時發現問題、監管效率低等問題，生態啟動「千里眼計畫」，利用衛星加強監管。

趙群英說，為提高重點區域環境監管效能，第一時間發現問題、解決問題，生態環境部啟動千里眼計畫，開展了熱點網格監管工作，對京津冀及周邊地區「2+26」城市全行政區域按照3千公尺×3千公尺劃分網格，共計36793個。利用衛星遙感技術，篩選出PM2.5年均濃度較高的3600個網格作為熱點網格，進行重點監管。

工作結果顯示，熱點網格可以將大部分PM2.5排放鎖定在較小的區域內，為集中力量解決突出環境問題提供了科學、有效的方法和途徑，提高了重點區域的環境監管效能。

根據工作安排，自今年6月起，生態環境部組織2+26城市全面開展熱點網格監管工作。下一步，將逐步擴大千里眼計畫實施範圍。2018年10月前實施範圍為2+26城市；10月起增加汾渭平原11個城市。2019年2月起增加長三角地區41個城市，從而實現對重點區域的熱點網格監管全覆蓋。

據瞭解，生態環境部還將綜合運用互聯網技術和大資料理念，探索建構「熱點網格+地面監測微站+移動式監測設備」的工作模式，不斷深入實施千裡眼計畫，細化執法監管區域，精密監控PM2.5等污染物質的濃度變化和異常時段，進一步提升熱點網格日常監管和執法檢查的針對性和精准性，提高大氣污染監管水準。

(旺報 )