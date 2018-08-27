李家同嘆治水問題只聞政治性發言 但聽不到專家想法

2018年08月27日 20:26 中時電子報 林郁庭

823暴雨重擊南台灣，多處水淹成災引發民怨，也引起討論台灣治水問題的聲音，清大榮譽教授李家同今天在臉書發文指出，聽聞南部水災的確令人傷心，可是最令他不安的是，好像只聽到政治性的發言，而聽不到專家的想法。他認為，治水問題，應該多聽專家的想法。

李家同撰文指出，以這次大雨的降雨量，治水工程究竟能不能承受得住，這不是官員能夠輕易回答的，而必須要聽專家的想法。水利專家會根據各個區域的地理環境，以及當地的治水工程，可以計算出當地所能承受的雨量，「知道當地的蓄水池可以容納多少水，也知道下水道可以排掉多少水，當然他們也會考慮到有沒有漲潮的問題」。李家同說可惜的是，這一次沒有聽到這種完全根據科學的評論，如果有了這種模擬的軟體，政府可以根據這個軟體，來繼續的改善治水的工程，也讓大家知道在什麼極端情況之下，水患也許是仍然不能避免的」。

李家同誠懇地建議，應該要有「各個地區關於水患的模擬軟體」，這個軟體當然應該要由專家來撰寫，「國人應該知道，我們不能做到全國各地都絕對不可能有水患，可是如果有了這種模擬的軟體，政府可以比較有能力提早做與水災有關的各種措施，已減少水災所可能帶來的損害，以這次水災為例，大批豬隻死亡，就應該是可以避免的事」。

李家同認為水患是可以減少的，像是過去他曾住過永和地區，就經歷過水患，可是現在完全沒有聽說了。他說，「如果政府對於這種整治水患，留下很好的紀錄，這也可以成為我們學生教育的一部分，也可以使我們國家每次有了水患，就只聽到不滿意的聲音，而聽不到如何減低水患的聲音」。

李家同還說，他相信我們國家有足夠的專家，可以減少水患，當然教授們可以貢獻一些學理上的知識，可是這類事情還是要和真正有經驗的工程師商量，他也相信政府裡面有不少有經驗的水利工程師，「我們整個社會應該重視這些學者和有經驗的工程師，他們是專家，如果我們有聽專家的習慣，我們就會知道政府究竟做對了沒有，有沒有可以改善的地方，也使得治水的問題成為一個科技的問題，而不是一個政治的問題，當然水患發生以後，救災的問題政府要負全責」。

(中時電子報)