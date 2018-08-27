誰能整治高雄水問題？ 阿扁曾自誇3年就能解決

2018年08月27日 20:35 中時電子報 呂承哲

熱低壓強襲南台灣，造成台南、高雄、嘉義等地淹水，至今嘉義布袋還有不少村莊還在淹水，前總統陳水扁今(27)日就在臉書提到，當時他在2000年就任時說過，「給我三年時間改善高雄水，否則無以見高雄江東父老！」解決了高雄治水問題。

「新勇哥物語」提到，陳水扁以3年3個月時間，解決了過去40年所無法解決的飲水問題，讓高雄鄉親終於結束買水提水的苦日子！陳水扁在2000年就任總統後，在當時的行政院長唐飛、經濟部長林信義陪同下，向高雄鄉親保證未在三年內投資新台幣150億元改善大高雄供水問題，3年過去，最終在只花了105億元就解決高雄水問題。

通水典禮後，陳水扁也不忘感謝長年受水問題所苦的大高雄民眾，願意支持政府的自來水改善計畫，前高雄市長謝長廷曾經用「河中的一滴眼淚」，來比喻高雄水質惡化的感傷，高雄人面臨好水難求，以及天天買水提水的痛苦，這種痛苦與經驗是全國其他地區的國人同胞所難以想像的，如今終於能抹眼淚，「抱好水，過好日」。

對於阿扁的發文，還是有些網友不買單，留言認為「治水真的很重要啊，淹水可憐」、「可以發文不能回去蹲？」、「真的做了很多，八年七億呢」、「水庫不蓋、產業不來、園區給臺中，真棒呢」。不過也有網友贊同，留言表示「當時說的是飲用水水質，不是防汛相關的問題」、「阿扁比小英好100倍」。

(中時電子報)