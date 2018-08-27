影射吳音寧挨批干政 陳佩琪道歉：被政論節目洗腦

2018年08月27日 20:45 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲妻子陳佩琪上周宣布回歸自走砲模式，不但槓上藍營參選人丁守中，近日又PO文影射北農總經理吳音寧，再度挨批干預市政，引發網友兩極評價，陳佩琪27日晚間發文道歉，她澄清， 可能腦袋被之前的北農人事的爭議和政論節目評論給洗腦了， 強調並非刻意嘲諷任何人。

陳佩琪25日於臉書發文，原先是要宣傳柯文哲新書簽書會，不過陳話鋒一轉表示，人一生可能有幾次轉換人生跑道機會，社會接不接受你跳到這職位，還是取決過去的表現，想讓自己更上一層樓的人，都該謹記這點，才不會出現「250萬實習生」之譏，外界解讀此言論是消費北農總經理吳音寧。

發文一出，隨即引發喧然大波，再度挨批干預市政，陳27日緊急發文澄清，她表示，日前清理家中舊書櫃時， 被一篇2014年2月商周雜誌的封面所吸引， 那斗大六個字「XXX，憑什麼？」 讓她聯想到前不久市府某機關的人事爭議。

她表示，前天PO文只是順帶從雜誌封面想到這點，可能腦袋被之前的北農人事的爭議和政論節目的評論給洗腦了， 不小心引用別人的評論語詞，但並非不是刻意去引用或想貶低、嘲諷任何人，

她說，自己不認識北農的任何人， 包括之前人事還沒底定前幾個被考慮的人選在內， 只知當時議會一再要求市長，北農人事應及早決定， 先生當時的確很焦慮、苦惱，既然人選先生都不認識了 ，也決定不了， 她當然更沒得機會認識， 更遑論是干預了。

最後陳佩琪也表示，倘若文章給被影射的人帶來困擾， 我應該道歉 ，也會刪除那天臉書的最後段落。

(中時 )