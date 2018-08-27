蘆竹南崁亮點計畫 建新行政園區

2018年08月27日 20:51 中時 蔡依珍

蘆竹擴建行政園區計畫喊了20年都沒進展，議員劉勝全27日大聲疾呼要求加速，市長鄭文燦坦言上任後幾度討論，將提出蘆竹南崁亮點計畫，將蘆竹公所和南崁公有市場整併開發，除新行政園區外還要再增設停車場和展演中心，南崁派出所和蘆竹警分局也一併討論，要讓南崁舊街有歷史、認同和新風貌。

劉勝全說，蘆竹人口已破16萬人，但從他擔任代表會主席起，就主張將南崁公有市場、蘆竹區公所以及前方公園，聯合開發成為蘆竹新行政園區商圈，案子至今仍只聞樓梯響，強調蘆竹公所1982年啟用至今已近40年，早已不敷使用，一度被審計室點名為危樓的市場更是只剩店面，市場752坪、公所790坪、若加上南崁派出所485坪，大片腹地就能有完整的行政園區。

劉勝全也建議直接把南崁所「砍掉重練」原址新蓋蘆竹警分局，不用再跟農會租。他也提到，因蘆竹老人文康中心年底即可完工，園區興建期間區公所可暫時遷至五福宮旁的老人會館，透過經發局的商圈輔導計畫，再造南崁商圈新風貌。蘆竹基層員警聞訊大都舉雙手贊成，樂見把派出所打掉改成分局。

鄭文燦坦言蘆竹很快就會達20萬人，之前提出蘆竹南崁亮點包括河岸景觀、行政中心和商圈再造，整合河岸、都市、景觀和道路系統，考量舊南崁公有市場、蘆竹區公所及五福宮區域為市民生活重心，市民感情無法替代，因此將以更新舊市區方案優先，和農糧署倉庫一同納入規畫，強調新行政園區要設置大型停車場以及800個座位的蘆竹展演中心，並規畫店鋪讓原承租戶優先承租，他也提到蘆竹只有4個派出所、全市最少，「南崁所管21個里，上下南崁人加起來真的不得了！」將責成警察局研議調整轄區。

(中時 )