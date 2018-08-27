高雄》張俊雄：陳其邁學生時期就投入催生衛武營公園

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國民黨主席吳敦義催生高雄衛武營公園，指後輩不知歷史說法，陳其邁競選總部引述前行政院長張俊雄說法與高雄衛武營公園促進會成員黃暉榮說法，異口同聲指陳其邁自學生時期就投入催生衛武營公園，為此出力甚深，大家應給掌聲鼓勵。

總統蔡英文8月5日南下高雄授旗時，擔任嘉賓的總統府資政、前行政院長張俊雄致詞時表示，陳其邁在1995年以全國最高票當選立法委員，實際上，當時我正在立法院擔任資深的立委，所以我若跟你說，說我曾和當年30幾歲的陳其邁同事，你們可能大家會罵我說怎麼可能，但這是事實。

這個過程中，我觀察陳其邁，其邁來找我，跟我說一項，他說到要改為衛武營自然公園的促進會。他跟我說他從學生時代他就加入衛武營自然公園的促進會，但當年的軍方態度很強硬，根本說不動，而我當時在當立委，也是一樣的想法。

我認為衛武營如果可以做為高雄的都會公園，我認為對高雄市民是一件造福的事情，對高雄的市容也會變更漂亮。

但是軍方不置理，所以其邁來找我的時候，我同意，但實際的進度都是原地踏步，都沒有進展，後來到我當行政院長，我繼續推動，軍方的衛武營才變成衛武營自然公園，現在變成是我們高雄都市很漂亮的一個地方，這其邁出力很多，大家為他鼓掌一下。

當時衛武營公園促進會成員也是聯合辦公室專職人員的黃暉榮表示，陳其邁在學生與擔任立委時期，就持續與張俊雄院長共同推動成立公園。

當時還是學生的陳其邁就已經參與衛武營公園運動，經常到辦公室與專職人員共同討論及推動，到其立委時期在立法院與張俊雄院長共同護衛武營成立公園，是一位堅定的盟友。

(中時 )

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