出國前4須知！大學生到肯亞當志工 藥沒吃完染瘧疾

2018年08月27日 20:51 中時電子報 康健雜誌 ／文、 林郁庭 ／編輯 ／文、／編輯

暑假期間，一名大學生去肯亞當國際志工，卻因沒照醫囑，預防瘧疾的藥物只吃了三分之一療程，返台後高燒不退、全身無力，經確診得到瘧疾。

隨著海外背包客、志工服務風潮興起，近年前往非洲、中南美洲的旅客也不斷增加。民眾出國前該注意哪些事？

Q1.我要出國，怎麼知道當地是不是疫區？要不要打疫苗或吃藥？

預計出國的民眾，可先上疾管署網站「國際旅遊處方箋」頁面，查詢目的地有哪些傳染病疫情、需要哪些預防措施，再於出國前1個月，到各大醫院的旅遊醫學門診掛號，讓醫師評估是否需要施打疫苗或服藥。

Q2.我要前往疫區，但來不及掛號，怎麼辦？

台大醫院北護分院家醫科主治醫師李伊真指出，有些民眾直到出國前1周、甚至前兩天，才突然想起自己還沒掛號，急急忙忙跑來旅遊醫學門診諮詢。

此時醫師通常會評估民眾預計待在國外的時間，以及疫苗或藥物本身的保護力，來決定處方。「如果只前往疫區3～5天、疫苗保護力又有等待的空窗期，這時候打疫苗也來不及生效，可能人就回台灣了，」壢新醫院家庭醫學科主治醫師、桃園國際機場醫療中心經理羅錦祥說。在這種狀況下，有可能不施打疫苗，而是由醫師建議做好其他防範措施。不過該不該打疫苗、吃藥，仍應由醫師評估，民眾切勿自行決定。

Q3.瘧疾的預防用藥沒照療程吃完，就完全沒有保護力嗎？

是的。只要沒有完整吃完，就沒有保護力。並且，瘧疾至今仍無有效疫苗，只能靠服用藥物、避免蚊蟲叮咬來預防。

李伊真說，前幾天就有民眾到台大醫院旅遊醫學門診諮詢，說剛從瘧疾疫區回來，在當地吃了領隊給的預防用藥，但因為擔心出現光敏感的副作用，就自行停藥。返台後才看到男大生的新聞，擔心會不會也感染了瘧疾而不自知。

根據疾管署資料，瘧疾潛伏期通常為7～30天，但也可能長達數月。因此民眾返台1年內，如有發燒、肌肉痠痛、噁心等疑似症狀，都建議諮詢旅遊醫學門診醫師，主動告知旅遊史、以及是否曾服用相關藥物，藉由檢驗血液中是否有瘧原蟲，以診斷是否感染瘧疾。

李伊真補充，臺灣主要的瘧疾預防用藥有四種，包括羥氯奎寧（hydroxychloroquine）、美爾奎寧（mefloquine）、去氧羥四黴素（doxycycline）、以及Malarone。每種藥物都有各自的用藥規定與副作用，不同地區的瘧原蟲也有不同抗藥性，所以必須依照醫師處方服用，切勿自行用藥或停藥，也不應吃別人給的藥。

Q4.疫苗打了、藥按時吃了，就足夠嗎？還要準備什麼？

羅錦祥說，也有民眾誤以為打了疫苗、吃了藥，就一定沒事。其實任何疫苗與藥物，保護力都並非百分之百，還是要搭配預防措施。

李伊真提醒，若前往瘧疾疫區，即使已服藥，更重要的是避免被蚊蟲叮咬。例如前往水邊、叢林，最好穿著淺色長袖長褲、並選用含有DEET成份的防蚊液。

(中時電子報)