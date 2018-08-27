台中選手亞運展實力 男排睽違20年晉級8強

2018年08月27日 21:18 中時 盧金足

2018雅加達亞運，台中健兒紛紛殺出重圍，2017世大運400公尺跨欄銀牌好手陳傑順利晉級27日決賽。男子排球隊更是睽違20年後再度闖進亞運四強行列，將於30日力拚金牌戰門票。

田徑男子400公尺跨欄準決賽，來自台中市的「跨欄王子」陳傑跑出50秒30成績，順利以分組第一之姿晉級決賽。同時田徑賽場上還有四度征戰亞運的林家瑩登場，她在女子鉛球決賽擲出16公尺30成績，最終名列第4。

中華男排隊擁有台中籍教練陳裕安、選手黃世豪及林政楊，迎戰名列A組第一的沙烏地阿拉伯，最後以3比1逆轉勝出，成功晉級30日的4強賽；這是中華男排繼1998年曼谷亞運後，睽違12年再度重返亞運四強行列。

此外，備受關注的女子排球預賽最終戰，中華隊迎戰由金延景領軍的強敵韓國，獲勝方可力保分組第四前進八強，若輸球則得視越南與哈薩克戰績而決定是否晉級。

女子龍舟500公尺決賽，中華隊陣中包括台中選手劉人毓、饒知玹、洪瑋等人，最後交出2分35秒988成績單，獲第8名成績。

男子手球隊最終戰，面對曾在開幕戰贏10分的印度，台中選手潘恩傑攻下全隊第二高的6分，終場中華隊就以35比31再擒印度，並以第9-13排名賽四戰全勝成績，列為本屆亞運第9名

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台中選手林鑫民在射箭男子團體複合弓準決賽登場，雖以227分輸給印度的231分，但下一戰將於28日與馬來西亞爭取銅牌

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(中時 )