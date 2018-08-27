想一次看完《延禧》網購全劇資源包 解壓縮完他吐血

2018年08月27日 20:58 中時電子報 湯萱樂

淘寶上有不少店鋪都在出售《延禧》全集資源。孫先生也想提醒大家，還是耐心追劇吧。(翻攝自看看新聞)

陸劇《延禧》推出後讓風靡許多民眾，而官方一天播兩集策略，讓許多劇迷恨不得馬上接下去看。打著「全集資源」的幌子，以低於網站會員價兜售全劇檔案，可是有人付費下載了18G的檔案，打開竟發現內容是《無間道》等老電影，讓他相當無言。

《延禧》整部電視劇一共有70集，每天更新兩集，但兩集的量看著實在是不過癮，就想能一睹後面的劇情。被害人孫先生在8月12日晚上10點多，他上網搜索相關資料，結果發現淘寶上真的有賣家出售全集資源。

孫先生說：“自己把連結發過去之後，對方自動回復了一個微信號碼，讓孫先添加微信。孫先生看了他的店鋪銷售額永遠是零，於是問賣家，這部電視劇這麼火，銷售卻是零，賣家說因為他這個不是正規產品，所以店鋪死得很快，當時追劇心切的孫先生也沒多想，就照賣家指示轉了40元微信紅包給他。”

不一會，孫先生的手機上就收到了對方發來的下載連結，《延禧》全集的壓縮包，有18G之多。好不容易下載完，但因為壓縮包手機無法解壓觀看，孫先生準備第二天再另行處理。

第二天孫先生用了電腦下載，打開壓縮檔卻發現，裡面全都是以前《無間道》等老電影的檔案。孫發現自己受騙，氣得去淘寶網檢舉賣家，隔天店鋪便被封鎖了，後來他又在淘寶搜索了一下，賣熱播劇資源的，又有一批新的店鋪冒出來了。”

淘寶上有不少店鋪都在出售熱播劇的全集資源。有的打著“持續更新”“同步至結局”，孫先生也想提醒大家，還是耐心追劇吧，不要去購買所謂的全集資源，以免掉進騙子的陷阱，也毀了看劇的好心情。

(中時電子報)