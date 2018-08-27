《阿婆的回憶》 龍華遊戲系團隊獲文化部原創IP跨域應用獎

2018年08月27日 20:53 中時 楊宗灝

龍華科大遊戲系「GT戰鬥機」團隊以《阿嬤的回憶》獲獎。(龍華科大提供)

龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生潘冠廷、呂紹翔、姚欽堂、羅明浩、謝昀儒與林祖弘組成「GT戰鬥機」創新團隊，參加第三屆 2018 XR Hack Fest XR (XR開發者黑客松大賽) ，作品《阿婆的回憶》勇奪文化部台灣原創IP跨域應用獎第三名。

虛擬實境作品《阿婆的回憶》結合科技與人文藝術，團隊成員潘冠廷表示，在開發作品時，團隊考慮到Game Jam不管是在開發上還是成果展示的時間都非常短促，因此策略上以VR互動式劇場表現，敘事內容中以長者的回憶呈現溫馨懷舊的動人情節。技術上則應用Unity遊戲引擎及3DMax建模與動畫軟體，結合VR互動軟硬件科技，以及高級的Shader即時渲染技巧，表現穿越時空與虛實之間珍貴情感的記憶。

龍華科大遊戲系主任盧大為表示，團隊每人每天平均只睡不到3小時，為期53小時不間斷地努力開發下，透過靈活創意、不屈不撓毅力與平時課堂上紮實訓練，虛擬實境作品《阿婆的回憶》結合科技與人文藝術，在眾多職業參賽者中脫穎而出，獲得文化部台灣原創IP跨域應用獎第三名佳績。

他說，系上積極推廣創新科技、鼓勵遊戲開發不遺餘力，連續4年協助學生舉辦LHU x Student Game Jam遊戲黑客松大賽，累積豐富經驗，本次能順利獲得大獎，證明學生在遊戲開發領域的雄厚實力。系上並整合多項資源，透過畢業校友的經驗傳承，讓更多同學投入遊戲多媒體產業，協助龍華學子朝夢想之路勇往邁進。

(中時 )