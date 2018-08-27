台中》中市選舉首日登記 市長1人、議員32人完成登記

民進黨籍林義偉（左起）、施志昌、林祈烽、黃守達、林德宇所組的「五力新世代」，展現清新專業形象，拚五席全上。（盧金足攝）

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歐巴桑聯盟台中市議員參選人27日登記參選，振臂高喊「小民才是最大黨、送歐巴桑進議會」。（盧金足攝）
台中市議員陳政顯（左起）在前台中市議員陳有江陪同完成登記，力拚繼續為民服務的機會。（盧金足攝）
台中市前議長張宏年之子張彥彤（左二起）與拚連任的台中市議員沈佑蓮，27日在登記時互相加油打氣，台中市前議長林仁德（左）、前立委沈智慧陪同完成參選登記。（盧金足攝）
台中市議員參選登記拚場面、衝人氣，也有參選人支持者在資源不足時，以省錢的人體宣傳車打知名度。（盧金足攝）

107年台中市地方公職人員選舉，27日起開始登記，爭取連任的市議員劉士州搶頭香，上午8點15分完成登記，台中市選委會表示，27日計有1名市長參選人、32名議員參選人登記。

民進黨提名的施志昌、林義偉、林祈烽、黃守達、林德宇組成「五力新世代」著西裝聯合登記，期待將年輕世代執行力、創造力、活力、骨力、魄力等五力帶進市議會。

素人參選歐巴桑聯盟高喊「小民集資百萬，送歐巴桑進議會」，6名歐巴桑參選人包括楊欣怡、何語蓉、童葦翎、李婉如、魏佩瑩、薛安琪，發揮團結力量大效果，贏得更多關注度。

爭取連任市議員陳政顯由前議員陳有江及亞運游泳國手李炫諺、金牌「泳后」蔡淑敏陪同登記，前台中市議長張宏年之子張彥彤，在前議長林仁德陪同下完成登記，他表示，自己是7年級生，雖然年輕，對中西區，比其他參選人更熟悉，從父親手中接棒繼續服務鄉親。

前台中市議員賴頤年女兒賴曉亭在大批支持者簇擁下登記，前台中縣長黃仲生陪同任內秘書吳宜昌以無黨籍登記參選，黃淑芬在市議員張立傑等人力挺下完成登記，喊出西屯區配票，民進黨揮出全壘打。

拚連任的市議員張滄沂、沈佑蓮、張耀中、李麗華等人都在首日的良辰吉時順利完成登記。

台中市選委會表示，登記的參選人中有幾名戶籍謄本等資料不齊全，立即補件，全數完成登記手續。

(中時 )

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