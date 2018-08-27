「宋大元」回歸《實習醫師鬥格》！張捷敬業黑一圈

2018年08月27日 21:14 中時 林淑娟

張傑回歸《實習醫師鬥格》。（民視）

張傑、夏宇禾。（民視）

車冠德。（民視）

車冠德、王燦。（民視）

民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》劇情詼諧逗趣，頗受年輕觀眾喜愛，上週五平均收視率1.76，站穩同時段冠軍，劇組也帶來好消息，讓全劇組開心不已，原來是第一季的扛霸子實習醫師張捷飾演的宋大元，重磅回歸，讓一起奮鬥的演員又驚又喜，張捷表示，看到熟悉的大家真的很感動！

張捷劇中到綠島習醫，這次曬黑一圈後回歸，旁人笑他「你特地曬黑也太敬業了」，他不禁笑出：「其實是自己玩了一陣子，回來拍戲覺得更有動力了。」他一回歸劇組，大家話匣子不斷，日前收工還留下來敘舊，好感情可見一斑。

此外，車冠德也客串《實習醫師鬥格》，飾演台東分院、帶宋大元的主治醫師，也是暢銷恐怖驚悚小說家「黑子」，他笑說自己演出醫師還是被虧像兄弟，可能就是《幸福來了》的「鬍鬚」太深植人心，這一次演醫師可是下過苦功，希望觀眾看到他熱愛演戲的心。但這次「怪醫黑傑克」黑醫師角色與鬍鬚的反差大，完全是截然不同的演法。

他說，之前在演《幸福來了》時要想劇本台詞怎麼順成台語，並加入了一些親和力的語助詞，例如「齁呦齁呦齁呦」、「勁賀」，演了一年《幸福來了》，拿到《實習醫師》劇本後，竟然很自然的用台語念出來，而且就很順口的「齁呦」了出來，之後才驚覺這部劇是國語發音，還特別花了一下午時間把這些習慣調整過來。

(中時 )