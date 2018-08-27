俄米格41戰機搞神秘 專家透露：可能只是幌子

2018年08月27日 21:10 中時電子報 盧伯華

日前外媒報導俄羅斯米格飛機製造公司正準備建造第五代戰鬥-截擊機米格-41，以取代目前俄國空軍截擊機主力的米格-31，該公司並聲稱新的戰機性能優異，甚至可以在太空中執行任務。不過這個從未正式公開相關資訊的夢幻五代戰機引起美俄專家的質疑，認為它不僅不可能在2025年裝備俄軍，甚至這個研發案根本就不存在。

俄羅斯米格飛機製造公司總裁塔拉森科向塔斯社表示，米格-41戰機是米格公司長期存在的項目，現在已經進入緊鑼密鼓的研製階段。它是一款用以取代現有米格-31的先進截擊機，分為有人攔截型號和無人攔截型號，可在太空執行戰鬥任務，速度超過美軍建造中的SR-72高超音速偵察機，預計在2025年左右開始交付俄羅斯軍隊使用。

據《鳳凰軍事》報導，這項消息出來後，從俄羅斯內部到國外，都有專家跳出來質疑。例如俄羅斯莫斯科的軍事分析專家卡申就認為，米格-41在2025年之前，根本不可能飛上天，在2040年之前不可能裝備俄羅斯軍隊。

英國皇家聯合部隊學院(Royal United Services Institute)空軍作戰專家賈斯汀．布隆克(Justin Bronk)表示，他對米格-41這種缺乏有效論證的型號會投入生產不抱任何希望。俄軍現在的米格-31BM截擊機完全勝任現在的任務，而未來的米格-31升級計劃其實已經相當於是一款全新型號，可以完全滿足俄羅斯國土防空的需要。以現在俄軍最先進的T-14「阿瑪塔」坦克和蘇-57戰機都沒有大規模生產，因此他高度懷疑米格-41存在的可能性。

而美國帝爾防務分析集團(Teal Group)的副總裁理查德．阿伯拉菲亞(Richard Aboulafia)則認為，米格-41雖然自稱第五代截擊機，但實際截擊機的理念極為落後，這種設計思路實際停留在幾十年前的階段。

阿伯拉菲亞甚至認為，米格集團此舉不是為了宣傳什麼米格-41截擊機，而是維持公司艱難生存的一種手段，首先是維持米格-41的存在，就意味著一種機會，即便俄軍裝備這種戰機的機會很渺茫，但總比沒機會要強；第二是給外界一個米格公司還在設計新飛機的印象，這也不影響現有米格-29K、米格-35的銷售，但如果米格公司沒有新項目，那麼就不會有人購買現在的米格戰機，因為沒有人願意從沒有未來的公司購買戰機。

(中時電子報)