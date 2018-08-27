亞運》標槍雙保險嚴重失常 田協秘書長震怒

標槍雙保險鄭兆村和黃士峰都嚴重失常，竟然連獎牌都拿不到，中華田協秘書長王景成震怒。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

原本被視為雙保險的男子標槍名將鄭兆村和黃士峰，沒想到卻在27日的雅加達-巨港亞運會上嚴重失常，尤其是黃士峰連資格賽都沒闖過，兩人最終拿不到任何獎牌，讓在場的教育部體育署、台灣田徑界人士看到傻眼。

鄭兆村頂著去年台北世大運91.36公尺的金牌光環來到印尼，黃士峰則是銅牌選手，兩人的實力都有88公尺以上。然而兩人每次準備上場試擲的時候都會碰到干擾，黃士峰最佳成績僅有73.86公尺，所有參賽選手中排名第9慘遭淘汰。

鄭兆村只有在第一次擲出79.81公尺，一度排名第三，可惜隨後被中國大陸選手馬群以及巴基斯坦選手追過，最終名列第五。

男子400公尺跨欄決賽，陳傑在第3跑道出發，起跑爆發力不足，瞬間就處在落後地位，但他在過了彎道之後追到第三席位，僅次卡達和印度之後，最後30公尺明顯體力有些不足，被日本選手安部孝駿追趕過去，最終以49秒62排名第四，與獎牌擦身而過。

男子跳高全國紀錄保持人向俊賢，竟在2公尺15的這道關卡上連續3次試跳失敗，可說是陰溝裡翻船，太讓人意外了。

中華田協秘書長王景成在現場看到這些平時訓練都有不錯表現的選手，卻在重要賽場上連續中箭落馬，眼中難掩失望表情，甚至強烈批評選手的抗壓性太差，返國後要好好整頓一番。

(中時電子報)

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