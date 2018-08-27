彼得汀克萊傑化身瘋狂矮人 搭上格雷總裁

2018年08月27日 21:21 中時 潘鈺楨

由金球獎和艾美獎得主彼得汀克萊傑（《冰與火之歌：權力遊戲》、《意外》）和傑米道南（《格雷的五十道陰影：束縛》、《The Fall》）主演的HBO原創電視電影《與赫夫晚餐》（My Dinner With Herve），以真實故事為靈感，描述努力不懈的記者Danny Tate（傑米道南飾）和全世界上最著名的瘋狂矮人演員Hervé Villechaize（彼得汀克萊傑飾）之間的友誼。故事發生在洛杉磯的夜晚，而這次的事件也將對兩人生活產生劇烈變化。

其他演員陣容包括：米瑞伊諾斯（Mireille Enos）飾演赫夫交往多年的女友凱西；哈莉葉沃特（Harriet Walter）飾演丹尼的報紙編輯費歐納；奧娜卓別林（Oona Chaplin）飾演丹尼的女友凱蒂；大衛史崔森（David Strathairn）飾演赫夫的經紀人馬帝；丹迪賈西亞飾演與赫夫一同演出《Fantasy Island》的演員里卡多。

薩夏傑瓦西（Sacha Gervasi）出任導演與編劇，同時他也與西恩麥考利（Sean Macaulay）負責創作。執行製作人包括Steven Zaillian、Richard Middleton、Ross Katz、Jessica de Rothschild、薩夏傑瓦西，以及彼得汀克萊傑。Garrett Basch和David Ginsberg則擔任聯合執行製作人。《與赫夫晚餐》將在10月21日（日）上午8點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間11點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )