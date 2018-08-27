信義鄉長4人參選、2漢人領表 全志堅完成登記

2018年08月27日 21:34 中時 沈揮勝

信義鄉選務作業中心27日起開始受理參選登記，全志堅（右）為全鄉第1位完成登記者。（沈揮勝攝）

伍聰仁（左）與司榮信（右）為鄉公所工作夥伴，這幾天登記參選鄉長後，兩人將成競爭對手。（沈揮勝攝）

今天剛獲亞運空手道金牌的谷筱霜，為民和國中培育出來的武術選手；該校校長全正文預定28日上午9點登記參選鄉長。（沈揮勝攝）

全志堅參選鄉長完成登記後，與團隊成員及支持者，在信義鄉公所政門喊口號、加油打氣。（沈揮勝攝）

信義鄉為山地原住民鄉，依《地方制度法》規定，需為原住民籍才可擔任鄉長；這次選舉有4人問鼎鄉長寶座，其中該鄉農會企畫部主任全志堅27日率先完成登記。耐人尋味的是，另有2名漢人領表，預定31日赴選務中心登記參選鄉長，雖明知會碰壁、意在表達訴求。

4名參選者分別為全志堅、民和國中校長全正文、鄉公所社會課長伍聰仁與農業課水保技師司榮信。全志堅已完成登記，全正文與伍聰仁則分別預定於28日上午9點、29日下午1點前往選務中心辦理手續，司榮信在時間上還不明確，僅表示隨機、隨緣。

全志堅是在27日上午10點17分，由同富國小校長伍約翰、信義鄉農會祕書辜麗華及近百名支持者簇擁，進到設在鄉公所3樓的信義鄉選務作業中心，依程序核對表件、檢查登記申請與申請表、檢查戶籍謄本及學經歷、點收參選保證金…等，10點38分完成登記。

由於日前開始領表後，街坊間即傳出耳語，指辜麗華支持全志堅是因私下有條件交換，全志堅若當選，她的先生曾清鎮必將接任鄉公所祕書。

對此，辜麗華特別解釋，曾清鎮因屆齡已從縣政府社大教務長任內退休，實齡超過65歲，若要選鄉民代表或村長是可以的，但不符合鄉公所祕書任用資格，就算想要當也當不成，「條件說」純屬空穴來風，支持全志堅是出自數10年同事情誼。

至於非原住民籍，卻特意領表準備參選原住民鄉鄉長的兩人，分別為羅姓與黃姓漢人，他們明知登記審核一定不會通過，但卻要藉此凸顯「原住民鄉的非原住民，地位像三等國民」；南投縣居民權益促進會總幹事邱豐舜表示，預定31日上午10點前往「登記」，到底會不會發生什麼尷尬事？值得關注！

(中時 )