喜憨兒月餅預購冷 盼衝高銷量

2018年08月27日 21:35 中時 邱立雅

喜憨兒基金會今年中秋推出了新研發紅麴福圓酥、北歐鬆塔，成為月餅禮盒的新面孔，還針對國人中秋烤肉的習慣，準備了鮮凍烤肉組，讓民眾在中秋佳節送禮時有更多的選擇。不過受限於大環境等因素，今年竹竹苗地區目標預購量為2萬盒，目前僅售出2成訂單，讓喜憨兒基金會相當憂慮，盼更多民眾能共同響應。

喜憨兒基金會在全台設置了6家庇護工場、12處庇護商店以及11家小型作業所，以烘焙、餐飲、包裝、園藝等形式，提供不同類別身心障礙者多樣化的學習項目。多年來逐漸打出名號，是不少人聚餐、喜餅、甜點伴手禮的首選。

今年喜憨兒基金會在月餅禮盒中，除了傳統的口味之外，新研發了紅麴福園酥，遠用台南東山土窯烘焙的炭焙桂圓乾，色香味俱全。廣式月餅主打皮薄餡多，光是餅皮就用了鳳梨、檸檬、青蘋果、烏梅、麥芽等食材熬煮的水果糖漿和麵而成，吃起來甜不膩口。西式的北歐鬆塔則有滿滿的各類堅果，口感紮實清脆。

針對國人飲食習慣，喜憨兒基金會近年來設計不同的中秋禮盒，憨喜農場系列首推十穀米禮盒，內含來自花蓮富里鄉的好米、彰化大橋的越光米、印度高粱米、美國大麥等10種穀品條配而成。另外，民眾最喜歡在中秋團圓烤肉，喜憨兒基金會今年新推出鮮凍美食烤肉組，全都是通過安全認證的食材，真空熟食讓烤肉變得更省時省力又美味。

雖然喜憨兒烘焙品知名度高，但受限大環境等因素影響，今年竹竹苗地區預購目標希望能達到2萬盒以上，但是目前僅有2成的訂單，「訂單來得很遲。」喜憨兒基金會今年預計為嘉義、台南、台東等偏鄉地區約2萬1522名學童募集月餅禮盒，也邀請民眾一起來共襄盛舉。

(中時 )