黑人佩服范范當職業婦女 「上一秒是天后，下一秒是慈母」

2018年08月27日 21:35 時報周刊 林彥君

黑人抱著雙胞胎兒子，化身超級奶爸。（陳建州提供）

范范日前在成都舉辦演唱會，造型可愛。（陳建州提供）

范范的演唱會中螢幕上，顯示和黑人白頭諧老的畫面。（陳建州提供）

黑人日前出席Dior活動。（陳建州提供）

陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）婚後育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，范范25日結束「在幸福的路上2018巡迴演唱會成都站」，黑人透露，范范因擔心演出時會心繫兒子，所以成都演唱會要他及兒子留在台灣，而演唱會結束，范范隔天搭最早的班機返台擁抱孩子，他佩服范范同時兼顧事業及為人母的角色，「上一秒是天后，下一秒是慈母」。

他得知演唱會現場全場歌迷大合唱，覺得很感動，他說：「很心疼她要承受萬人演唱會的壓力，但她非常享受過程，這也是我對她最崇拜的地方」。黑人表示，即便已為人妻、人母，唱歌一直是范范的夢想，她平時容易焦慮，花很多心思教育兒子，范范在勞累時會用唱歌作為抒發管道，他說：「還好她有辦演唱會，不然我日子很辛苦，她會『吃飯，睡覺，罵建州』。」

而夫妻倆有默契，一定要有一方陪伴兒子，而他日前出席微風之夜Dior的活動，活動一結束就回家和在成都的范范視訊，他以灰姑娘形容自己，時間到就得趕緊回家帶孩子，不然會被打成原形，他說：「我以最快時間整理好自己，活動結束要衝回家，怕老婆要視訊，她看到我不在家，我就倒霉了，在Party裡再帥都沒用，這個待遇？」

他表示，范范對他從不動手，會忍住氣用「眼神調度」，而范范對他好的方式，就是在逛街買衣服時，會幫他添購時尚單品及潮服，但他因為體重過重「塞不進去」，讓范范覺得很火大，范范會嚴厲的跟他說：「你不要這麼自戀」，190公分的他表示，過去體重曾達101公斤，他積極健身，現在體重87.4公斤，他甜蜜的說：「減重都是為了她」。

(時報周刊)