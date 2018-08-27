2018台灣國際廚藝美食挑戰賽 景文科大2銀10銅

景文科技大學餐飲管理系學生參加「2018年台灣國際廚藝美食挑戰賽」榮獲2銀10銅佳績。（葉書宏翻攝）

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台灣廚藝美食協會與景文科技大學於8月24日至26日連續3天在景文科技大學隆重舉辦「2018年台灣國際廚藝美食挑戰賽」（TCAC, Taiwan Culinary Art Challenge），景文科技大學餐飲管理系學生榮獲2銀10銅佳績。

台灣國際廚藝美食挑戰賽大會聘請來自德國、韓國、新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門及大陸等地區的評審團，吸引超過600位參賽者競技廚藝，共襄盛舉，此次賽事分為競賽與藝術展現部份，競賽項目包括中西餐廚藝、廚藝藝術類別冷展示、烘焙工藝藝術類、團體現場蔬果雕刻等。

經過3天密集賽事，在世界廚師協會指導下，評審團專業嚴謹的評審制度及講評，讓青年參賽者獲益良多，景文科大的環境設備與親切的服務團隊，也讓與會者印象深刻。這場賽事，不僅提供台灣青年廚師們競技廚藝，一展高下的機會，亦讓來自不同國家與地區的職業廚師與年輕學子們看到景文科大觀光餐旅學院在台灣餐飲廚藝教育的努力。

台灣廚藝美食協會於2012年正式加入世界廚師協會（WACS,The World Association of Chefs Societies）參與國際廚藝組織，協助WACS的各項活動及辦理國際廚藝競賽。

景文科技大學餐飲管理系老師何育任，身為台灣廚藝美食協會常務理事，今年特別爭取第3屆台灣國際廚藝美食挑戰賽在景文科大舉辦，也是景文科大首次與台灣廚藝美食協會共同主辦國際廚藝競賽。

(中時 )

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