秋風古早味 全家將完熟香蕉變酷繽沙了！

全家限量「香蕉巧克力酷繽沙」，選用台灣生產的完熟香蕉，保存最自然的香蕉風味，加入微苦微甜的巧克力脆片。售價60元，特價49元。（全家提供）

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限量的「香蕉巧克力酷繽沙」，8月29日至9月25日，酷繽沙全品項皆享有49元優惠。（全家提供）

全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection，最新推出多款懷舊美食，29日起開賣，像是主打使用花蓮銀川米的米香系列、使用台灣鳳梨醬製作的冰品「鳳梨酥大福」；同時也趣味性的將屏東完熟香蕉和巧克力混在一起，推出限量的「香蕉巧克力酷繽沙」。

全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，「發現生活的原味」是品牌核心，這次首度跨足自製米零食領域，切入懷舊市場，採用花蓮銀川有機米製作，堅持不使用農藥、化學肥料，成分也簡單，以原味的「粒粒米香」來說，成分只有米、糖以及麥芽糖，期望以提供家人安心美味的用心，提供消費者多元性的選擇。

吳雅卿部長補充表示，FamilyMart Collection系列商品，近5年來陸續推出看得見原片茶葉的「冷壓鮮萃茶」、喝得到自然原味的「蜂蜜水」，以及堅持3大無添加的「真食好麵」，強調真食材，也屢創造銷售奇蹟。

像是FMC蜂蜜水，一天就能熱銷1萬瓶，年度業績輕鬆破億元，名列全家便利商店「億元俱樂部」的熱銷榜；冷壓鮮萃茶，則是曾經有日本顧客連續2年寫信給日本全家，希望其引進販售；還有今年5月與永豐餘合作推出的「真食好麵」系列，據內部觀察，也已成功帶動快煮麵的銷售佔比成長。

(中時 )

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