南台灣大淹水卻到金門家族旅遊 陳建仁今道歉

2018年08月27日 22:11 工商 崔慈悌

南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，副總統陳建仁8月24日卻帶著全家人到金門度假3天2夜，玩遍大小金門各景點，全程大陣仗維安戒護，引發批評。陳建仁今天對其行為造成國人觀感不佳表示相當過意不去，並向國人致歉。

據了解，陳建仁是在8月24日上午帶著夫人與2位女兒、女婿與孫兒赴金門進行3天2夜的家族旅遊，先前往小金門遊覽著名的沙溪堡、地雷主題館與雙口海岸，隔天到金水國小、翟山坑道、金門酒廠、陳景蘭洋樓等地，沿途有12位隨扈保護，金門警方也出動將近20位便衣員警全程戒護，大陣仗維安引起當地民眾側目。

對此，國民黨金門縣黨部主委林芳旋痛批陳建仁「太誇張了」，2009年莫拉克颱風來襲，當時行政院秘書長薛香川加班結束，陪岳父吃飯慶祝父親節，遭綠營圍剿，蔡英文還說「氣到想砸電視」，逼得薛香川最後請辭，但陳建仁不僅趁全國忙救災之際來金門玩，且一玩就是3天，根本不懂苦民所苦，實在可惡。

陳建仁辦公室則透過總統府發言人黃重諺表示，陳建仁是在本月24日至26日期間前往金門，出席原訂的家族私人行程。由於此期間適逢南部地區因熱帶低壓下強降雨成災，儘管職務上沒有法定的災防職權，然而身為政府團隊一員，造成國人觀感不佳，團隊蒙受批評，「陳副總統表示相當過意不去，並向國人致上歉意」。

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