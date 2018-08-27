《搖滾樂殺人事件》重現1990年代搖滾樂精神

2018年08月27日 22:28 旺報 廖慧娟

董事長樂團的林大鈞（鈞董）籌備3年，在完全不被看好的情況下拍完的國片《搖滾樂殺人事件》，9月14日終於要在台灣上映。今天（27日）鈞董接受專訪時，表示雖然電影沒有入圍金馬獎初選，但原本就沒預期得獎或市場問題，拍片之初即鎖定國際市場。

對於金馬獎受挫，大鈞坦承沒經驗，不知道金馬獎的規矩，例如電影音樂必須是原創的，但《搖滾樂殺人事件》的故事背景是重現1990年代搖滾樂衝撞體制的時代，以及30年來的變化，所以運用了董事長樂團、濁水溪公社等多個知名搖滾樂團的經典歌曲，不符合金馬獎的「原創」精神，只好趕寫了首主題曲，雖然好聽，但無法融入電影故事，金馬初選失利已在預期中，並沒有太多失望。

外界認識的鈞董，是以董事長樂團貝斯手身分縱橫樂壇的搖滾歌手，其實，他曾在智威湯遜當廣告人多年，作品多次拿到國內、外大獎，還曾為中華職棒設計過5年職棒球員卡，銷量年年創紀錄，對影像十分有經驗，但礙於他的音樂人身分太響亮，籌拍電影之初，沒人看好；此外，即使是有經驗的電影人，也對鈞董希望重現1990年代的音樂與影響融合堅持，以及偏低的預算，感到極為困難，不願承接，甚至數次發生組好的團隊臨時退出的窘境。

現在提及籌拍時的甘苦，鈞董也不免感嘆：「真的是困難重重。」他還透露，向文化部申請「流行音樂跨界合作」1000萬元時，歷經3次覆審，評審之一是知名製作人王佩華，以專業角度，嚴格的檢視電影的劇情細節；鈞董不以為忤，認為評審委員若通過他的補助案，等於為電影品質背書，謹慎審視是必然的，而且日前王佩華看了成片後，終於肯定他的作品，讓鈞董非常開心。

(旺報 )