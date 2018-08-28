想輕鬆退休？關鍵10年前就該做好5項準備

2018年08月28日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

多年的工作和儲蓄之後，退休的日子終於進入視線範圍。不過，現在還不是放鬆的時候。你在退休前10年所做的事，是平順轉換至退休生活的關鍵。

為了退休做準備，接下來就是5件你現在就得做的事。

1.看看你是否有足夠存款

如果你還沒有這麼做，快快檢視一下你目前的存款，以及你退休後需要的存款。舉例來說，想在65歲獲得70%的所得替代率，你得在65歲時存下12倍的年收入，例如現在年收100萬，你該存下1200萬。

就算目前存款跟不上進度，還是可以達成目標。你的選擇包括增加儲蓄、多工作一段時間等。舉例來說，如果你得存下年收入5倍的存款，你可以在接下來10年裡，每年都存下收入的33%，或是每年存下收入的20%，並將退休延後24個月。

2.錯開你與另一半的退休時間

都會研究所指出，雙薪伴侶中，近1/5是在同一年退休，另有30%是在2年內相繼退休。不過，接連退休不見得是最好的做法；如果有一個人可以多工作幾年，那幾年就不會消耗太多存款。

3.不要放棄股市

要獲得足夠報酬、維持30年的退休生活，你還是得投資，你應該將50~60%的資金配置於股市、其它的投資債券。不過，距離存款目標低於10%的人，可以將配置於股市的資金降至40%。

4.計算房貸

當然，你不會想背著卡債退休，但房貸呢？過去的建議是在退休前還清房貸，但在今日的低利率環境下，或許不必這麼做。

假定你的房貸利率低於5%，而且你有能力在退休後藉由保證收入來源支應房貸，或是你正在計畫搬家，就不必急著償還房貸，將那筆錢用來投資，可能比還房貸更好。

另一方面，如果你無法在退休後支應每月還款額，或是想讓自己安心，可以利用房貸計算器，看看該如何提早還清房貸。此外，你也可以利用轉貸，來縮短貸款期間。

5.與年輕一輩交朋友

沒錯，你還是得在高層面前有所表現，但也要努力與下屬打好關係，你的年輕同事可能會在接下來10年裡晉升，有能力影響你的去留。

在接下來10年裡保住工作，是完成計畫的關鍵之一，因此記得訓練你的下屬、擔任潛力下屬的導師，並尋找「逆向導師」，也就是請年輕同事教導你新事物。

(中時電子報)