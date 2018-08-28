823暴雨南台淹水 漫畫家神繪出「台灣的雨後即景」

2018年08月28日 00:02 中時電子報 林郁庭

823暴雨重擊南台灣，多處水淹成災引發民怨。行政院長賴清德、總統蔡英文的勘災行為，及內政部長徐國勇的發言，仍引發許多爭議。對此，阿德漫畫在粉專上PO出諷刺漫畫創作，把蔡英文、賴清德、陳菊都畫進水災災區中，微笑對災民揮手的樣子暗諷時事。

南部近日飽受淹水之苦，「阿德漫畫」粉專上也把自災情傳出之後，政府與政治人物的一言一行畫出來，生動表達出「台灣的雨後即景」會是怎樣的情況。當中包含了賴清德被批評在台南市長任內「治水失敗」，賴揆隨即反擊，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」該話立刻引發批評，賴清德才向大眾道歉止血。

漫畫中還畫出總統蔡英文昨南下嘉義縣視察災情，搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災，有網友直播總統遭災民當面怒嗆「總統下來走！」針對自己引發的爭議，蔡英文回應強調，她並不是被災民嗆到下來走，而是本來就預定要在那裡下車。

最後旁邊躺有一隻死豬，是因暴雨襲擊南部，造成養殖場家畜家禽大量死亡，國軍除了救災也動員全力善後，奉命穿上簡易防護衣，徒手搬運滿坑滿谷的家禽家畜屍體，避免病菌滋生而衍生公共衛生問題。

網友們看了圖中一針見血畫出水災後的台灣風景，誇讚畫的真好，超貼切。還有不少人紛紛追加留言吐槽，「少畫了一位嘉義縣長在車上」、「最高檔的災區作秀車」、「揮手，笑～看看她那得意的笑」、「一個去勘災嬉皮笑臉！一個講幹話！另一個吃的腦滿腸肥！」、「想看姑婆勇感冒」、「想笑有笑不出來，畫的真傳神…」、「幹話王：下次給你們新的抽水機」、「當一個國家領導人喪失民心，對人民遭受苦難毫無同理感，也該是讓她下台時」。

(中時電子報)