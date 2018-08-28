823暴雨南台淹水 漫畫家神繪出「台灣的雨後即景」

823大水南台汪洋一片 漫畫家神繪出「台灣的雨後即景」（圖/阿德漫畫 授權使用）

友善列印
中時電子報

823暴雨重擊南台灣，多處水淹成災引發民怨。行政院長賴清德、總統蔡英文的勘災行為，及內政部長徐國勇的發言，仍引發許多爭議。對此，阿德漫畫在粉專上PO出諷刺漫畫創作，把蔡英文、賴清德、陳菊都畫進水災災區中，微笑對災民揮手的樣子暗諷時事。

南部近日飽受淹水之苦，「阿德漫畫」粉專上也把自災情傳出之後，政府與政治人物的一言一行畫出來，生動表達出「台灣的雨後即景」會是怎樣的情況。當中包含了賴清德被批評在台南市長任內「治水失敗」，賴揆隨即反擊，「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」該話立刻引發批評，賴清德才向大眾道歉止血。

漫畫中還畫出總統蔡英文昨南下嘉義縣視察災情，搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災，有網友直播總統遭災民當面怒嗆「總統下來走！」針對自己引發的爭議，蔡英文回應強調，她並不是被災民嗆到下來走，而是本來就預定要在那裡下車。

最後旁邊躺有一隻死豬，是因暴雨襲擊南部，造成養殖場家畜家禽大量死亡，國軍除了救災也動員全力善後，奉命穿上簡易防護衣，徒手搬運滿坑滿谷的家禽家畜屍體，避免病菌滋生而衍生公共衛生問題。

網友們看了圖中一針見血畫出水災後的台灣風景，誇讚畫的真好，超貼切。還有不少人紛紛追加留言吐槽，「少畫了一位嘉義縣長在車上」、「最高檔的災區作秀車」、「揮手，笑～看看她那得意的笑」、「一個去勘災嬉皮笑臉！一個講幹話！另一個吃的腦滿腸肥！」、「想看姑婆勇感冒」、「想笑有笑不出來，畫的真傳神…」、「幹話王：下次給你們新的抽水機」、「當一個國家領導人喪失民心，對人民遭受苦難毫無同理感，也該是讓她下台時」。

(中時電子報)

蔡英文搭雲豹車勘災被轟下來 胡幼偉：不是好兆頭

軍服未乾又被急召救災 國軍霸氣回應 老婆心疼轉驕傲
彰化田中鎮長選情大逆轉 謝文賢… 高雄》鐵票區泡水將生鏽 韓國瑜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。