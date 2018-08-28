國民黨重回支持度最高政黨？ 網友4點中肯分析

國民黨台北市長參選人丁守中（右二）27日登記參選，並與前總統馬英九（左二）在電梯間會師，一同高呼當選。（圖／本報資料照，王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉近日開始登記參選，六都各陣營候選人都進入備戰狀態，近日受南部水災影響，使執政的民進黨備受批評，網友blackisland(黑色島嶼)在批踢踢發文，分析年底選舉得票率「國民黨26-30%、民進黨20%-23%、時代力量5%、各小黨7-10%、中間選民32%-42%」，該網友並以4點分析年底選舉的觀察。

就網友blackisland(黑色島嶼)個人判斷，以下列4點分析年底選舉的觀察。

第1點，國民黨仍為台灣基本盤支持度最高的政黨，雖被批評老舊腐朽，但在台灣仍有相當比例的中產階級以及接受早期教育的長輩，對國民黨死忠支持度會非常高，以及在大陸發展的台商、藝人也對國民黨非常支持。

第2點，民進黨基本盤持平，照理而言，全面執政後基本盤應擴張，但想兩面討好下，使得勞工不爽、資方不滿，人民若有質疑，更慘被執政黨攻擊，尤其是「台灣價值」，讓很多台灣人不再相信民進黨。

第3點，小黨理念太強，無實際作為，網友以時代力量為例，雖是小黨中發展最出色的，但過度宣傳意識形態，許多重要議題如長照、低薪問題，都未見有所觸、提及，反而在意的是誰抹黑誰，讓人看不到核心價值。

第4點，網路時代的崛起，如Google、Youtube，使新聞傳遞速度更快，資訊來源更多元，未來網路名人的獨立頻道，觸及率、影響力會更勝電視媒體，並告別某些政黨操作意識形態而含淚投票。

其他網友說，「時代算是綠的，如果以泛藍泛綠來看兩黨差不多，但中間選民會越佔越大塊」、「親民黨的實力未必輸給時代喔」、「時力已經要往下了」、「時代力量已經是DPP的形狀了啊」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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