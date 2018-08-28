一開口就要10萬！ 想婚月光族還讓兄長幫繳1萬6房租

2018年08月28日 00:03 中時電子報 呂承哲

面對感情勒索，應該怎麼處理？一名網友在臉書「爆怨公社」貼文表示，月光族弟弟為了與交往不到半年結婚跟租屋跟兄長借錢用來結婚、付房租，結果網友擔心弟弟遭到欺騙，因此考慮許久，沒想到弟弟卻轉向找父母施壓，讓網友很為難。

該名網友指出，他的月光族弟弟近期為了準備結婚花了大錢，希望兄長能借出10萬元付房租，雖然弟弟一直強調自己月領6萬，但他才工作3個月，卻住1間月租1.6萬元的套房，加上弟弟與女友交往不到半年，每次要他把對方帶回家見父母卻百般推拖，如今一開口就要10萬元，讓他擔心弟弟是否被騙，因此考慮許久。

網友將疑慮傳訊息給弟弟，結果弟弟的女友看到一切，引起軒然大波，然後他的弟弟就要求網友道歉，稱他還沒見過人，就懷疑女友是騙子，讓網友只好借出錢，「我出社會開始一直省吃儉用，房租1個月5000包第四台及網路，好不容易才累積一些財產，借錢給他們，嗯…我不委屈。」

對此，網友留言表示「16000是家庭租的吧，有扯到」、「救急不救窮，借了要當成是送他的，這種狀況很可能要不回來」、「這一借…只是一個起頭...小心你以後還要幫忙養他們的小孩」、「當哥哥沒有義務一定要幫」。

(中時電子報)