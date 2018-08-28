潭子區長月領兩萬加班費挨轟 區長回一切合法

2018年08月28日 00:08 中時 陳世宗

台中市議會27日進行民政業務質詢，市議員楊正中點名潭子區長劉俊信到議會備詢，詢問劉一年24萬元加班費是怎麼領的？楊正中說，現升任生管處陳嘉榮在擔任龍井區長時，6個月才領了5440元的加班費。劉俊信說，因鄉親愛戴他，辦什麼活動都要他參加；他都有到勤所以是他該領的。

楊正中質詢說，現任潭子區長劉俊信105年7至12月擔任龍井區長時，6個月領3萬6072元加班費，106年3月至12月擔任梧棲區長時9個月就領15萬1640元，107年1月至4月擔任潭子區長，4個月的時間就領9萬7300元。劉歷任梧棲、潭子兩區的區長1年共領24萬8900多元，平均每個月領將近2萬元的加班費。

劉俊信指出，這些加班費都是他應該領的，因為鄉親都很愛戴他，辦什麼活動都要他參加，他都有到勤所以是他該領的。楊正中說，他知道劉一定會說這是合法的，但要不要看你的下屬領多少加班費？劉俊信表示，因每個人工作性質不同，且梧棲區還有回饋金可以領。

楊正中問人事處長陳杉根，區長劉俊信是幾職等？他竟可以領十職等的加班費嗎？陳杉根指出，潭子區長是9至10等派任，劉俊信是9等派任，所以9職等的加班費可以，若是10職等區長就不可以領加班費，除了颱風救災；劉的加班費還沒有達到70小時，不用報人事處。

(中時 )