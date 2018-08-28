亞運特稿》男籃闊別48年重返4強的真意！

2018年08月28日 00:18 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

在外界普遍不看好的聲浪中，中華男籃硬是跌破所有人眼鏡，力退敘利亞闖進雅加達-巨港亞運4強，做到過去48年所有前輩沒法做到的壯舉，但在歡喜慶祝同時，不禁想稍微「潑」一下冷水，因為距離中華男籃真正強大還差得遠！

其實中華男籃這次能夠闖進4強，主因還是「團結」兩字，這是過去在亞運出賽的中華男籃相當罕見的現象，講白一點，就是少了球隊派系鬥爭，有了外籍教練帕克領軍，他對所有球員一視同仁，不會因為各自母隊產生差別待遇。

這支中華男籃攻守主軸也很單純，劉錚、陳盈駿兩大主力輪流扛下進攻大任，簡浩、黃鎮、黃聰翰、周儀翔等射人負責放冷箭，禁區「骯髒活」就由周柏臣、胡瓏貿、陳冠全、林郅為等人擔綱，蔣淯安與彭俊諺則是後場組織的活棋。

帕克就負責隨時應變調度，且適時鼓勵，才讓這支中華隊彷彿變成跟先前世界盃資格賽判若兩隊，但老實講，中華男籃至今在亞運還沒碰上真正強敵，包含中國大陸、伊朗與南韓等其他4強隊伍，無一不是相當不好惹的對手。

畢竟雅加達-巨港亞運包含日本、卡達、菲律賓等球隊都沒玩真的，大部分重心仍擺在9月登場的世界盃資格賽第2階段上面，也就代表中華男籃並未經歷真正考驗，日後在亞洲盃或世界盃資格賽，恐怕還是難以突破當前困境。

所以國人無須太過歡喜中華男籃擠進亞運4強，反而應該是趕緊審慎思考這批還算年輕的國家隊未來，首先該做的，還是如何可以維持長期培訓，而不是每到重大國際賽事才匆促組軍，更要趕緊確保帕克能跟中華籃協簽下長約。

其次還是老話一句，「新台灣人」戴維斯已高齡35歲，又有背傷纏身，尋覓新的歸化球員腳步早已刻不容緩，儘管難度必定很高，可是籃協已把這個問題擱置已久，總是用擔心體育署不給歸化經費為由，恐怕早就不能再當藉口了。

能在雅加達再次創造歷史，當然可喜可賀，但在亞運結束後，中華男籃還是必須面臨現實，究竟何時才能穩住帕克飯碗，以及找到新的歸化球員，這不是體育署光喊明年SBL職業化就可解決的，籃協與體育署的動作必須快一點了！

(中時電子報)