廣州沙面見證百年歷史　百餘座洋房成最新網紅名勝

2018年08月28日 03:20 旺報 賴志昶

位於廣東省廣州市市區西南部的沙面，南瀕珠江白鵝潭，北隔沙基湧，過去是國內外通商要津，於1861年成為英、法租界後，百年來建起十多個國家的領事館、9家外國銀行、40多家洋行，如今百年過去，留下眾多歐陸風情建築，成為當今網紅最著名的「打卡」景點之一。

沙面作為廣州重要商埠，在宋、元、明、清時期就是中國國內外通商港口與遊覽地。沙面於清道光年間曾設有砲台，並經歷過第一、二次鴉片戰爭，但在中國戰敗後，淪為英、法租界。

英國政府1859年向清朝交涉，強迫廣州政府在沙面北面，用人工挖一條寬40公尺、長1200公尺的小湧（即現沙基湧），並在沙基湧北面開闢道路，定名「沙基」，俗稱「鬼基」（現六二三路），並建東、西二橋來往沙面。

英國政府又迫令清政府拆除沙面沿岸砲台，將防城炮及砲台基石投江中，並修築堤岸，從此沙面作為外國人的居住與經商之地。據了解，這一工程耗費達白銀20多萬兩，全部由清政府撥款開支。

最終，英、法國於1861年與清政府簽訂《沙面租借條約》，規定沿沙面河湧寬90英尺，貼近沙面的45英尺範圍屬於沙面租界，中國船隻不能停泊，從此沙面租界正式成為一個獨立於廣州城的外國城區。

廣州的幾萬工人、學生和各界人士於1925年舉行反帝國主義示威，西橋轉入內街時，遭到帝國主義國家的機槍掃射，當場造成50人中彈死亡、170多人受傷，史稱「沙基慘案」，又叫「六二三慘案」。

歷經二次世界大戰後，日本於1941年至1945年這4年多時間，實際掌控沙面。於1945年日本投降後，沙面表面上回歸國民政府，但仍是美、英、法等外國人的勢力範圍。直到1949年解放軍解放廣州後，才將沙面收回中華人民共和國領土。

沙面過去作為外國人的主要居住地，留下150多座歐洲風格建築，例如：露德天主教聖母堂、廣東外事博物館、粵海關俱樂部以及英國雪廠等著名建築。其中，沙面大街 2號-6號的樓房，俗稱「紅樓」，原是海關洋員華員俱樂部，仿19世紀英國浪漫主義建築風格；沙面大街54號的建築，原是匯豐銀行，仿西方古典復興建築風格，在西南面樓頂建有穹窿頂的亭子。

沙面歷經百年，面積0.3平方公里的小島上見證了中國歷史的變遷，留下了孫中山先生、周恩來總理等偉人的足跡，已成為中國近代史與租界史的縮影，更被譽為是獨特的露天建築「博物館」。沙面近年來已被開發成大陸國家5A級景區，作為殖民、帝國主義的見證，永垂於世。

(旺報 )