淹慘了！高雄市民灌爆許立明臉書「市長快起床」

2018年08月28日 03:21 中時 柯宗緯

前鎮草衙住家淹水。（柯宗緯翻攝）

愛河之心快滿出來。（柯宗緯翻攝）

澄清路招牌「台新銀行」被淹沒。（柯宗緯翻攝）

氣象局發布豪雨特報，受到低壓帶及西南氣流影響，高雄市有大雨或局部豪雨發生的機率。今（28 ）日凌晨12時起，高市各區雨用「炸」的，網友陸續回報災情，多處道路淹水、積水嚴重，就連救護車也繞道，更有大批民眾湧入高市代理市長許立明臉書洗版炮轟「高雄人怎麼睡得著？」、「市長起床囉！」

高雄氣象站深夜提醒，強降雨之雷達回波已進入高雄地區，請注意防災。根據氣象局網站顯示，最近1小時雨量排行前3名，分別為高雄（前鎮漁港南路）81毫米、苓雅消防隊77.5毫米、鳳山熱帶園藝試驗分所72.5毫米。

水利署稍早也發布淹水警戒，28日凌晨1時許高雄市苓雅、三民、小港、鳳山、鳥松列為一級淹水警戒，旗津、前鎮、大社區列為二級警戒，提醒民眾嚴加戒備。

各地網友回報災情狀況，包括前鎮草衙、鳳山、三民、愛河之心快淹出來、三多路、國道10號底下仁武及大社地區、永安國小，更有不少人說家門口開始淹水了，「這一夜根本睡不著」。

網友將怒氣發洩在許立明臉書，嘲諷「雨倒成這樣還不放假…明天派裝甲車送我上班嗎？」、「明天上課叫我們騎機車的如何啊？真傻眼改划船嗎？」、「高雄市民都失眠啦，快起來啊」

(中時 )