8月27日三大報頭版要聞

2018年08月28日 07:16 中時電子報 綜合報導

@中國時報

本屆亞運開幕後，中華代表團27日戰果豐碩大豐收，單日進帳4金，累計12金已超越上屆仁川亞運的10金，提前達成目標。射箭賽的反曲弓男團、複合弓混團，都在決賽扳倒被看好的射箭霸主南韓奪金；龍舟隊也在男子1000公尺抱回預約的金牌，「布農美少女」谷筱霜則在女子空手道50公斤級摘金圓夢。

今年是《公投法》修正後的「公投元年」，藍綠陣營力推公投綁大選，預估有7項提案最可能成案，在年底合併九合一大選投票。在7案之中，綠營唯一支持「東奧正名」公投，藍營則推出「反核食」、「反空汙」、「反深澳燃煤電廠」，希望一路從北北基宜桃串連到中彰投，拉抬地方選情。

11位一邊一國連線成員27日到高雄市選委會登記參選市議員，並連署「主張台灣中國一邊一國」及「扁案是政治事件，應予平反」共同政見；前總統陳水扁之子陳致中說，這是理念的結合，未來進入議會，不會另組政團。

27日九合一選舉登記第一天，國民黨台北市長參選人丁守中昨到選委會登記參選，黨籍市議員參選人到場陪同壯聲勢。丁守中痛批台北市長柯文哲讓台北只剩作秀文化，「台北4年，除了老化、幹話，毫無變化，唯一增加的就是到處夾娃娃機的店。」

@旺報

針對此前有35名台青於廈門海滄區擔任社區主任助理（社助），內政部近日以「一般公務機密」函件發函給各台青，要求台青填寫調查表，釐清是否違法。由於公文主旨就載明「疑似涉有違法」，接到函件的台青指出，社區主任助理工作的訊息都是公開的，政府早就能輕易掌握，遲遲不認定該工作合法，並用發函的方式，有意讓台青知難而退，只會徒增台青的不安。

針對大陸推出台胞居住證，台胞可能遭「天眼」監控的質疑聲，北京台資企業協會會長章啟正指出，大陸手機以實名制綁定身分證件，就已經是一種「天眼」，他強調從大陸國家治理的角度可以理解，且對善良老百姓是種保障，對想為非作歹者也是種嚇阻；對於85度C事件，他認為反映了當前兩岸關係的敏感，也提醒台商要更加謹慎。

近日傳出大陸官方行文要求台灣銷往大陸的產品需標註「中國台灣」，資深台商受訪表示，此規定行之有年，大概三年前開始嚴格執行，若沒有按照規定，會被大陸海關禁止進入，不過台商也說，這項規定早非新鮮事，懷疑此時由偏綠媒體大篇幅報導，是否是為選舉考量。

大陸的中國航空工業集團披露，26日其自主研製的大型滅火／水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600跨越廣東、湖南、湖北空域，順利從珠海金灣機場轉至具有水上跑道的湖北荊門漳河機場，成功完成轉場任務，標誌著「鯤龍」AG600將全面進入水上試驗、試飛階段。

@工商時報

外資放暑假已近尾聲，加上國際熱錢回頭湧入新興市場，昨（27）日大買台股92.38億元，三大法人合計加碼逾百億元，雙創今年6月7日以來逾兩個月新高，多頭買盤歸隊，旺季行情發酵。

科技部長陳良基昨（27）日偕同國發會主委陳美伶、力晶科技創辦人黃崇仁共同宣布，力晶將在竹科銅鑼園區，投資2,780億元興建2座12吋晶圓廠，月產能10萬片。黃崇仁強調，這次投資案沒有缺水、缺電問題，政府積極協助處理投資過程中發生的問題。

日前多個科技協會共同發表聲明，批評科技部過度重視AI研究，剝奪其他項目的研究經費。科技部長陳良基昨（27）日澄清表示，108年度總體科技預算達到1,190億元，科技部對於推動基礎研究，絕對不會手軟。

國發會昨（27）日發布最新景氣報告指出，在資本設備進口擴張，企業信心回升等項好消息帶動下，7月景氣由黃藍燈轉為綠燈，景氣領先指標也連5月上揚，惟升幅僅0.13％，顯示景氣雖較先前樂觀，但擴張力道仍待加強。

(中時電子報)