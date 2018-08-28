NBA》妖刀封印！馬刺吉諾比利再次退休

馬刺隊後衛吉諾比利(左)宣布推休。(美聯社資料照)

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中時電子報

生涯16季全貢獻給馬刺，41歲的阿根廷左撇子刺客「妖刀」吉諾比利(Manu Ginobili)宣布退休！吉諾比利1999年第2輪第28順位被馬刺選上，2002年開季首度登場，當選過最佳第六人，助隊摘下4座總冠軍，他的離去象徵馬刺一個時代的終結。

吉諾比利不同於一般得分後衛，他是從板凳出發突襲敵隊的強力殺手，也是將「歐洲步」在NBA發揚光大的先驅者之一，屢屢在季後賽展現其價值。他生涯季後賽場均14分、3.8助攻、4.0籃板，比例行賽的數據還要好。

在總教練帕波維奇(Gregg Popovich)領軍下，馬刺連續21年打進季後賽，再1季就能追平雪城國民隊(費城七六人)的歷史紀錄。如今鄧肯(Tim Duncan)、吉諾比利退休，帕克(Tony Parker)轉隊，黃金三角正式謝幕，沒有他們3人就沒有馬刺20年的輝煌。

「這是一段超乎我想像的光榮生涯，感謝過去23年來的所有人。」其實吉諾比利去年就想離開了，只是捨不得老隊友而多打1季。

隨著里歐納德(Kawhi Leonard)轉隊、迪羅薩(DeMar DeRozan)加盟，馬刺開啟另一個新紀元。吉諾比利決定放棄最後1季250萬美元的薪資，他的「鬼切」身影將永遠為馬刺球迷懷念。

(中時電子報)

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