志願役被罵廢物 侯漢廷：要廢物保護的你們又是什麼？

圖為國軍步兵203旅出動180人次士官兵，協助當地民眾清理家園，共清出12噸廢棄物，也清洗道路，讓居民能順利回家。（資料照,莊曜聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

向來喜愛針貶時事的女藝人陳沂日前開直播，並稱「中華民國大部分志願役都是廢物」，國防部認為她已嚴重損毀國軍形象與尊嚴，正式向她提出告訴。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書直言，「如果軍人都是廢物，那麼要廢物保護的你們，又是什麼？」

陳沂在臉書開直播抨擊「中華民國大部分的志願役都是廢物」，並說會入伍當自願役的人，都是出社會找不到工作、沒專長、或是文盲。然而，近日南部淹大水，國防部投入大量兵力，協助災民善後的這一刻，陳沂這番話引來諸多撻伐。對此，國防部昨表示，陳沂已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。國防部表示已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道。

此外，徐佳青日前在政論節目《少康戰情室》指出，823難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？823不就是國民黨跟共產黨打仗嗎！她說如果這些今天去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？「今天在討論這個議題上要想清楚，八二三所帶來的意義是台灣想要追求和平，想要追求區域的穩定和共榮，但我們的鄰居大陸有表現出這樣的態度嗎，台灣應該要團結一致對外」。徐佳青的話語引發極大爭議。

對此，侯漢廷提及，近期有民進黨人說金門823砲戰不關台灣人的事，又有網紅稱「現役軍人都是廢物」。他說不愛護軍人、汙衊軍人、持此思想者在台絕不少數。不過侯認為，軍人多辛苦、多偉大，他無須多做解釋，只想問一句「如果軍人都是廢物，那麼要廢物保護的你們，又是什麼？」

侯感嘆表示，823犧牲的軍人，在天有靈，若知自己所保護的江山，換來這些人的生存，不知做何感想。

(中時電子報)

文章來源：侯漢廷臉書

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