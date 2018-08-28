游泳疑遭屁孩「吃豆腐」起衝突 女醫生不堪輿論壓力輕生

女醫師泳池裡與二少年起衝突，5天後不堪輿論壓力吞藥輕生。（圖／翻攝微博）

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中時電子報

大陸四川省一名安姓女醫師，日前在游泳池裡疑遭二名13歲少年吃豆腐、摸臀，丈夫一時氣憤將二少年的頭壓到水中教訓，雖雙方最終和解，不料，隔天少年家長到女醫師的醫院爭吵，要求院方將她開除，女醫師因為情緒低落，五天後向親友簡訊告別後輕生。

綜合陸媒報導，這起事件的起因發生在8月20日，女醫師當時要求二名少年道歉，但對方不但拒絕，還朝女醫師吐口水、扮鬼臉，一旁丈夫看不下去，才會上前對二名屁孩動粗，將頭壓到水裡教訓。

事發後，少年的母親與家屬趕到泳池，在更衣室裡打了女醫師一頓，最終雙方報警處理，雖最終私下和解，但少年的家屬隔天又到女醫生和丈夫工作的地方大吵大鬧，還要求醫院將女醫生開除。

女醫師一位同事表示，少年的父母當著病人的面大罵「這種醫生還有資格當醫生嗎？都別找她看病啦！」，還將剪接過的影片上傳網路，對女醫生作各種人身攻擊、製造輿論，女醫生因此情緒低落，連續請了好幾天假。

五天後，女醫師向母親說「媽，我出去買東西，2分鐘就上來」，之後就不知去向，家人、朋友和同事都分別收到她的告別簡訊，可惜2小時後才發現，為時已晚，因在自己車上吃了過量藥物，送醫急救仍然不治。

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