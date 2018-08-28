為何出現英皇出巡圖？ 黃暐瀚：因為要給記者拍

總統蔡英文原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災。（圖／本報資料照，張亦惠攝）

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中時電子報
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黃暐瀚抨擊隨行的攝影官是有病嗎！一個攝影官居然站的比裝甲車車長還高，猛拍蔡英文的「揮手照」，她是深怕全世界不知道自己在做宣傳照片嗎？(圖片取自Youtube)
資深媒體人黃暐瀚。(圖片取自Youtube)

823熱低壓重創南台灣，造成南部多地區淹水，至今嘉義仍有多個鄉鎮積水未退，總統蔡英文25日南下嘉義縣，搭雲豹裝甲車視察災區，被媒體拍到在車上笑著與受災民眾揮手，引發外界批評。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文會露出頭來是因為要給媒體拍她苦民所苦的照片，身邊的幕僚根本害死她！

黃暐瀚表示一個總統要出門，總統府的記者都會被通知，能跟不能跟，能有多少人，要帶配備都是一定的，在台灣採訪這麼多年，只有在選舉造勢，大遊行等的大型活動，才會出動媒體車。所謂媒體車就是，如在候選人拜票謝票等重大遊行造勢時，一堆媒體在這台車上分中高低層去拍候選人的正面。

因此，蔡英文此次勘災，一定也是總統府有跟記者通知。但是一個勘災，怎會會出動這麼多記者和媒體車？黃暐瀚直言這是因為總統府跟記者說好「蔡英文會露出頭給記者拍」。結果蔡英文真的蠢的「露頭出來喊加油」，但環顧四周都還在淹水，旁邊阿伯還涉水騎腳踏車，請問蔡英文要對誰喊加油？

然後，當蔡英文遭災民嗆下來時，為什麼雲豹裝甲車要特地倒轉回來，讓蔡英文下來，這是因為要媒體照蔡英文的正面照，當然雲豹裝甲車要轉過來，才能讓媒體照到蔡英文的「正面」苦民所苦的英姿，

黃暐瀚更抨擊隨行的攝影官是有病嗎！一個攝影官居然站的比裝甲車車長還高，猛拍蔡英文的「揮手照」，她是深怕全世界不知道自己在做宣傳照片嗎？趕快猛取景，一定要趕快拍出五六張照片「總統很棒很苦民所苦的照片」，如果真的苦民所苦，怎麼總統是在笑！

黃暐瀚直指蔡英文身邊根本沒有及格的幕僚，這群幕僚完全把蔡英文害死。事後總統府發言人出來澄清總統有涉水等，根本不是問題的重點，而是蔡英文這趟勘災的過程都有問題，為什麼以一種選舉造勢的方式，去宣傳蔡英文到災區勘災苦民所苦，所有媒體浩浩蕩蕩專程去拍「總統苦民所苦的英姿」，不是拍災民，不是問災民需求是什麼？這是蔡英文的苦民所苦嗎？

(中時電子報)

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