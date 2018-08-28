已婚機師偷吃酒女 八點檔誇張劇情真實上演

2018年08月28日 09:03 中時電子報 張達智

一名已婚華航機師遇上一名美艷酒女，背著老婆展開偷情生涯。機師嚐鮮後想脫身，酒女卻不肯放手，不但找上機師老婆、假裝懷孕，更上演街頭肢體衝突等八點檔誇張戲碼，最後機師與酒女雙雙被依妨害家庭、傷害等罪起訴。

2016年9月，40多歲的張姓機師到北市東區某酒店消費，認識了身材曼妙、雙瞳翦水的段姓酒女。據蘋果報導，兩人2017年初開始交往，多次在台中的林酒店、段女家中偷情。

一段時間後張男想斬斷這段孽緣，段女苦求他別走，張男鐵了心不回頭。段女見軟的不成就來硬的，找上張妻，還用LINE成立一個3人群組，宣稱她懷了張男孩子，「張○○先生，請你負起照顧小孩的責任」、「你們2個要不要一起陪我看診」。

張妻原本打算原諒丈夫，但段女死不肯放手，還放話「今天不弄垮你們這對假面夫妻，不讓你兒子知道你父母的真面目，我跟你姓，我會把保險套撿起來帶去警局做筆錄」，張妻忍無可忍後提告。

張男向檢察官坦承與段女交往，反而是段女否認，只說兩人是聊得來的朋友，孩子是別人的，因發現缺陷拿掉。但在檢察官追問下，段女又改口說張男曾性侵過她一次，但沒有報警提告。

檢察官調閱段女就醫紀錄，發現她根本沒去過婦產科，但從張男供詞來看，認定兩人真的曾經交往；加上2018年初張男上班途中巧遇段女，2人爆發肢體衝突，另互控傷害，檢察官因此將2人依妨害家庭、傷害等罪起訴。

(中時電子報)