成本大漲千億 日新幹線擴建計畫面臨沉重壓力

2018年08月28日 09:05 中時電子報 李靖棠

據讀賣新聞報導，在與國土交通省（交通部）商議後，日本新幹線（Shinkansen）的擴建計畫正式拍板定案，預計將在2022年、讓新幹線延伸至北陸地區的金澤-敦賀，以及九州地區的長崎至武雄溫泉段。但受到人事與材料成本大幅上漲影響，計劃書的估價金額、遠比原先預期的支出多出了3,460億日圓（約954.1億台幣），恐讓JR公司未來數年、都將面臨龐大的財務壓力。

2023年春の北陸新幹線敦賀開業 在来線の利用調査 2017.11.7放送

擴建方案中，打從通往金澤的新幹線通車後，讓北陸地區的交通便利性和觀光發展大增，故本次延伸新幹線的計畫中包含兩階段：一是2022年之前，要將從東京通往金澤的北陸新幹線向南延伸，經過福井縣、讓金澤可直接通往敦賀；而從敦賀以南、則計畫於2046年之前將新幹線延伸至京都與新大阪，讓整個交通網能達到最大效益。而此一延伸線，其營建成本卻從原先的1兆1,860億日圓（約3,270億台幣），大幅增加了2,260億日圓（約623.6億台幣）的成本。

其次，位於九州西部的擴建方案中，目前營運的九州新幹線，集中於博多-熊本-鹿兒島一線，方案中擴建的路線為，從著名的武雄溫泉出發，經過諫早、通往長崎車站，但與主線連結的一段，目前似乎仍在商議中。然而報告中也指出，原先估算需5,000億日圓（約1,378.7億台幣）經費的長崎線，最終的成本估算卻高達6,200億日圓（約1,710億台幣）。

除了對JR公司有壓力外，主導擴建計畫的日本政府和國土交通省也是傷透腦筋，今年原訂向國會要求755億日圓（約208.2億台幣）增額經費的方案顯然已不足，今年年底編列來年（2019）預算時，如何正確估算支付北海道、九州、北陸的新幹線擴建支出，將成為國土交通省與JR一大挑戰。

(中時電子報)