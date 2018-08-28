昔薛香川颱風天吃飯讓蔡英文想砸電視 他譏：陳建仁呢？

副總統陳建仁。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報
／綜合報導

南部近日因豪雨連日淹大水，全國各地忙救災，副總統陳建仁卻在8月24日帶著全家人到金門度假3天2夜，玩遍大小金門各景點，遭批罔顧南部淹水之苦。對此，國民黨前政策會執行長蔡正元提及88風災時，時任行政院秘書長薛香川因加班完陪岳父吃父親節晚餐遭砲轟，當時蔡英文還說氣得想砸電視，蔡質問「不知道蔡英文有沒有氣得砸電視？」

今年是823台海戰役60周年，蔡總統與陳建仁皆未出席金門的紀念大會，在台灣本島，政府對823炮戰並未舉行紀念活動。由於南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，副總統陳建仁卻在24日帶著全家人到金門度假，玩遍大小金門各景點。陳建仁昨對其行為造成國人觀感不佳表示相當過意不去，並向國人致歉。

對此，蔡正元在臉書提及，2009年莫拉克颱風來襲，當時行政院秘書長薛香川加班結束，陪岳父吃飯慶祝父親節，遭綠營圍剿，蔡英文還說「氣到想砸電視」，逼得薛香川最後請辭。反觀現在蔡英文的副手陳建仁，823不去金門參加砲戰60年紀念，也不去關心自己的家鄉高雄深陷水災之苦，而且還是上班時間全家跑去金門旅遊，讓金門軍警勞師動眾，替他全家處理旅遊行程。

蔡正元不禁質疑，不知道蔡英文有沒有氣得砸電視？還是像新聞稿上說的，陳建仁不是救災官員？還是要說「拜託也，823我不上班也」。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

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