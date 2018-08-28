體協灌票案 時力今赴北檢抗議遭檢「打臉」

2018年08月28日 09:19 中時 陳志賢

棒協等4個單項體育協會5名高層，涉蒐集個資換票互灌人頭會員，遭台北地檢署緩起訴，引發時力立委黃國昌、徐永明不滿，批評緩起訴是「濫權瀆職」，今早率同多名時力市議員候選人到北檢抗議，儼然是「選舉造勢大會」；不過，北檢也「打臉」時力，強調5人沒有前科，並自白犯罪，依刑事訴訟法予以緩起訴，且本案已送高檢署再議，係依法處理。

黃、徐今早以抗議北檢對體協高層灌票案，以緩起訴處分結案為由，率同多名體改人士、時力新北市議員候選人「跨區」到北檢大門口抗議，結果在場維持秩序的員警比抗議人數還多，引起路過、洽公民眾側目，有民眾認為，時力是藉此為選舉造勢。

但值得觀察的是，北檢位於台北市，身兼時力台北市黨部主委的立委林昶佐，今早並沒有陪同出席聲援，且全場也未見參選台北市議員的時力候選人到場參與，幾乎都是「跨區」的時力新北市議員候選人在場，著實令人玩味。

黃、徐批評，國體法修法後，棒協、羽協、網協、泳協5名高層以換票互灌人頭會員舞弊案，北檢罔顧此事的重大公益性，偷偷給這些敗壞體改的犯罪人緩起訴處分，根本是濫權瀆職，無法接受，遂與關心體改的人士到北檢抗議。

不過，北檢以新聞稿「打臉」黃、徐，強調本案經檢察官偵查後，認為5名被告並無前科，犯後坦承犯行，深表悔悟，經參酌刑法第57條，依刑事訴訟法第253條之1規定，予以緩起訴，且全案已依刑事訴訟法第256條第3項規定，依職權送高檢署再議。

法界人士認為，黃、徐具有法律專業，明知本案依刑法、刑事訴訟法相關規定可予緩起訴，卻批評緩起訴是「濫權瀆職」，已非單純的就法論法，研判應是基於其他目的考量。

(中時 )