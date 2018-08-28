桃園》KMT青年問政連線登記 陳學聖：不放棄勸退楊麗環

2018年08月28日 10:02 中時 甘嘉雯

「KMT青年問政連線」10位成員，28日上午在國民黨桃園市長參選人陳學聖的陪同下，於桃園市選委會完成參選登記作業。（甘嘉雯攝）

由國民黨市議員梁為超、黃敬平共同號召成立的「KMT青年問政連線」10位成員，28日上午在國民黨桃園市長參選人陳學聖的陪同下，於桃園市選委會完成參選登記作業，10位成員更在陳學聖的見證下，共同提出加強公安、減少火災；捷運建設、公開透明；社福政策、精準有感等3項政見，全力監督市政。

原本預計上午8點要號召百人騎腳踏車前往選委會，脫黨登記參選桃園市長的前國民黨立委楊麗環卻臨時喊卡，臨時通知改到周五登記，這是否與市黨部多日勸說政策奏效？陳學聖表示，國民黨對於勸退楊麗環一直都不放棄，答案到星期五登記截止最後一刻就揭曉，我們沒有分裂的本錢。

「KMT青年問政連線」成員包括現任市議員桃園區陳美梅、中壢區梁為超、平鎮區黃敬平，以及龜山區聶哲淵、八德區朱珍瑤、蘆竹區張桂綿、楊梅區涂權吉、龍潭區林昭賢、觀音區江承洲、山地原住民區簡志偉等新人。

上午8點50分，「KMT青年問政連線」10位成員陸續抵達，陳學聖握手、擊掌，展現參選的決心，成員也默契十足的穿上印有KTM字樣的藍色T恤，整齊畫一的排列，彼此加油打氣，在「母雞」陳學聖的帶領下，眾人高喊「團結一心，前進議會、挺進市府」口號，展現團結的氣勢。

3項共同政見分別為，1.加強公安、減少火災旨在要求市府加強消防安全檢查次數、建立建築物及工廠防災地圖；2.捷運建設、公開透明意指要強力監督各項捷運及交通建設，打造全市方便交通網；3.社福政策、精準有感則是為了看緊市府預算使用，不再讓市府浮濫花錢，創造社會福利更多有感政策。

黃敬平表示，3項共同政見是與陳美梅、梁為超及所有成員討論出來的結果，代表市政革新的急迫性，共同登記除象徵團結外，未來在中選會的競選官網，或者是競選公告上候選人的政見表格欄位，都會看到這3項共同政見。

梁為超說，現任議員對議政掌握有相當的經驗，KMT青年問政連線有學長學姊的味道，同時也代表國民青年勢力的誕生，當選後，會與成員們針對市政議題、議會質詢、提案順序等相互配合與交流，凝聚改革的力量監督市政，讓民眾看到煥然一新的國民黨。

陳學聖表示，「KMT青年問政連線」每位成員都很優秀，陪同登記有傳承的意味，29日國民黨行動中常會將移師桃園，屆時會在主席吳敦義或副主席曾永權、中常委及現任議員及各參選人或候選人的陪同下完成登記作業，展現國民黨的團結必勝的決心，讓鄉親朋友知道「國民黨在桃園已經準備好了」。

(中時 )